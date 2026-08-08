Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Nivelul Dunării va începe să crească ușor de săptămâna viitoare. Scufundarea ultimelor două barje continuă sâmbătă

Barje

Barje

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 12:17

Procedura de scufundare a celei de-a doua barje pe Brațul Bala s-a încheiat vineri dimineață, în jurul orei 1:00. Alte două barje urmează să fie scufundate în cursul zilei de sâmbătă. Acestea vor forma praguri artificiale care trebuie să redirecționeze o parte din debit către brațul care alimentează Centrala Nucleară de la Cernavodă. Nivelul Dunării ar urma să înregistreze o ușoară creștere începând de săptămâna viitoare.

Cum au fost scufundate primele barje

Procedura a durat în medie aproximativ cinci ore pentru fiecare barjă. Ambarcațiunile au fost coborâte lent în locurile stabilite de experții Apelor Române. Inundarea controlată a început prin pomparea apei în compartimentele denumite „coferdamuri”, după care barjele au fost umplute treptat pentru a coborî în mod echilibrat. Primele două barje sunt amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în Brațul Bala.

Ultimele două barje vor fi poziționate în amonte, oblic față de direcția curentului. Împreună cu cele deja scufundate, acestea vor forma două praguri artificiale. Construcția trebuie să favorizeze redirecționarea apei către brațul care alimentează centrala de la Cernavodă. Operațiunile vor continua pe parcursul zilei de sâmbătă.

Dunărea rămâne la un debit foarte scăzut

Debitul Dunării este staționar în jurul valorii minime de 1.400 de metri cubi pe secundă. Acest nivel ar urma să se mențină până joi, 13 august, când este așteptată o ușoară creștere. Evoluția este pusă pe seama ploilor înregistrate în bazinul superior al fluviului, în Austria. La Cernavodă, nivelul apei este în prezent de minus 222 de centimetri, în scădere cu patru centimetri față de ziua precedentă.

Începând de marți, 11 august, nivelul de la Cernavodă ar urma să se stabilizeze în jurul valorii de minus 229 de centimetri. Staționarea este legată de stabilizarea și creșterea ușoară a debitului la intrarea Dunării în România. Apa parcurge distanța dintre Baziaș și Cernavodă în aproximativ cinci sau șase zile. Din acest motiv, modificările de debit înregistrate la intrarea în țară se resimt cu întârziere în zona centralei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

barje dunaredebit dunare

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe