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Locale· 2 min citire
Nivelul Dunării va începe să crească ușor de săptămâna viitoare. Scufundarea ultimelor două barje continuă sâmbătă
Barje
Procedura de scufundare a celei de-a doua barje pe Brațul Bala s-a încheiat vineri dimineață, în jurul orei 1:00. Alte două barje urmează să fie scufundate în cursul zilei de sâmbătă. Acestea vor forma praguri artificiale care trebuie să redirecționeze o parte din debit către brațul care alimentează Centrala Nucleară de la Cernavodă. Nivelul Dunării ar urma să înregistreze o ușoară creștere începând de săptămâna viitoare.
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