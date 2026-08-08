Nivelul Dunării va începe să crească ușor de săptămâna viitoare. Scufundarea ultimelor două barje continuă sâmbătă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 12:17

Procedura de scufundare a celei de-a doua barje pe Brațul Bala s-a încheiat vineri dimineață, în jurul orei 1:00. Alte două barje urmează să fie scufundate în cursul zilei de sâmbătă. Acestea vor forma praguri artificiale care trebuie să redirecționeze o parte din debit către brațul care alimentează Centrala Nucleară de la Cernavodă. Nivelul Dunării ar urma să înregistreze o ușoară creștere începând de săptămâna viitoare.

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