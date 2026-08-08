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Dezastru provocat de un TIR în Vaslui: a băgat o mașină sub remorcă și s-a oprit în gardul unei gospodării. Șoferul adormise la volan

Accident în Vaslui/ Sursa foto: Vremea Nouă

Accident în Vaslui/ Sursa foto: Vremea Nouă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 11:35

Un accident grav s-a produs în această dimineață în comuna Berezeni. Un autotren înmatriculat în Republica Moldova a ieșit de pe șosea și a lovit un autoturism parcat pe marginea drumului. Mașina a rămas prinsă sub autotren, care și-a continuat deplasarea pentru câțiva metri. Vehiculul de mare tonaj s-a oprit într-un gard și într-o bucătărie de vară, provocând pagube materiale importante.

Martorii cred că șoferul ar fi adormit

Martorii suspectează că șoferul autotrenului ar fi adormit la volan, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial. „Credem că a adormit la volan. Nu sunt urme de frânare decât foarte puține, de la roata din spate a remorcii, după ce a lovit autoturismul. Este posibil ca impactul să-l fi trezit și atunci să fi apăsat pedala de frână”, au declarat aceștia. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Huși și reprezentanții autorităților locale.

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