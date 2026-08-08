Dezastru provocat de un TIR în Vaslui: a băgat o mașină sub remorcă și s-a oprit în gardul unei gospodării. Șoferul adormise la volan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 11:35

Un accident grav s-a produs în această dimineață în comuna Berezeni. Un autotren înmatriculat în Republica Moldova a ieșit de pe șosea și a lovit un autoturism parcat pe marginea drumului. Mașina a rămas prinsă sub autotren, care și-a continuat deplasarea pentru câțiva metri. Vehiculul de mare tonaj s-a oprit într-un gard și într-o bucătărie de vară, provocând pagube materiale importante.

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