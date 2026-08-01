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Alertă în Caraș-Severin: incendiile de vegetație se extind, zeci de pompieri și silvicultori se luptă cu flăcările - VIDEO
Incendii de vegetatie in Caras Severin
Publicat1 aug. 2026, 12:44
Actualizat1 aug. 2026, 12:56
Stare de alertă în județul Caraș-Severin, unde incendiile de vegetație izbucnite vineri continuă să se manifeste și sâmbătă. Efectivele de pompieri au fost sprijinite de pădurari și voluntari, deoarece focul riscă să ajungă în pădurile din zonă.
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