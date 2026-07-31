Advertising
Advertising
Mediu· 2 min citire
Învățătoarea lovită de trăsnet și-a revenit miraculos. A fost salvată de 14 elevi
Învățătoarea lovită de fulger
Publicat31 iul. 2026, 09:59
SursăRealitatea PLUS
După aproape o lună petrecută în comă, profesoara lovită de fulger își revine miraculos. Iar primul lucru pe care a vrut să-l afle nu a fost legat de starea ei de sănătate, ci de elevii pe care îi lăsase în urmă.
Citește și
- 08:51Disperarea fermierilor: pepenii de Dăbuleni au ajuns hrană pentru păsări
- 08:40Criză: Nivelul Dunării pune în pericol producția de energie
- 21:56Chișinăul își face rezerve de apă și combustibil. Măsuri excepționale după instituirea stării de alertă
- 20:31Alertă cod portocaliu la Salina Praid, după înregistrarea unor microseisme. Ce se întâmplă în subteran
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News