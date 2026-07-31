Învățătoarea lovită de trăsnet și-a revenit miraculos. A fost salvată de 14 elevi

Publicat 31 iul. 2026, 09:59 Sursă Realitatea PLUS

După aproape o lună petrecută în comă, profesoara lovită de fulger își revine miraculos. Iar primul lucru pe care a vrut să-l afle nu a fost legat de starea ei de sănătate, ci de elevii pe care îi lăsase în urmă.

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