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Învățătoarea lovită de trăsnet și-a revenit miraculos. A fost salvată de 14 elevi

Învățătoarea lovită de fulger

Învățătoarea lovită de fulger

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 09:59
SursăRealitatea PLUS

După aproape o lună petrecută în comă, profesoara lovită de fulger își revine miraculos. Iar primul lucru pe care a vrut să-l afle nu a fost legat de starea ei de sănătate, ci de elevii pe care îi lăsase în urmă.

Femeia a fost lovită de fulger în timpul unei excursii la munte

Zeci de cadre medicale au luptat pentru a-i salva viața, până când a fost identificat un loc disponibil în Unitatea pentru Mari Arși din Iași. Primele sale mulțumiri s-au îndreptat către copiii care au avut prezența de spirit să ceară ajutor și către medicii care au făcut tot ce le-a stat în putință.

Învățătoarea ar fi trebuit să înceapă, din această toamnă, un nou an alături de o nouă generație de elevi. Recuperarea îndelungată o va ține însă, cel mai probabil, departe de catedră încă un an. La începutul lunii iulie, profesoara a fost lovită de fulger în timpul unei excursii cu 14 elevi în Munții Bucegi, iar mai apoi copiii au cerut ajutorul unui cioban de la o stână. Bărbatul a sunat imediat la Salvamont și a transmis locul exact al tragediei. Salvatorii au ajuns rapid, i-au acordat primul ajutor profesoarei și au reușit să o evacueze.

Profesoara a suferit arsuri pe aproximativ 30% din corp și a fost transportată conștientă la spital. Un elev a fost și el rănit la un picior și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Toți elevii au fost recuperați de salvamontiști și duși în siguranță la pensiunea unde erau cazați.

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