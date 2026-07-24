Realitatea.NET
Promo· 1 min citire

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 11:00

În ediția podcastului „Ceva-n PLUS”, difuzat de Realitatea Plus, Dr. Răzvan Ene vorbește deschis despre marile probleme ale sistemului de sănătate din România.

„Nu este un sistem perfect, dar poate fi corectat sub foarte multe aspecte. Dar, dacă mă întrebați, în momentul acesta, ce aș schimba sau ce plus aș aduce, paliația. Asta la noi lipsește. Acesta este un lucru pe care îl aștept de la sistemul nostru sanitar: paliația, centrele de paliație.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 24 iulie, de la ora 15:00.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

realitatea medicalărazvan ene

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Promo

Mai Multe