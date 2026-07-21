Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 12:35

Medicul Răzvan Ene este invitatul unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește despre una dintre cele mai fascinante întrebări legate de relația dintre gemeni: există cu adevărat telepatia între ei?

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