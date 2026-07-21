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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 12:35

Medicul Răzvan Ene este invitatul unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește despre una dintre cele mai fascinante întrebări legate de relația dintre gemeni: există cu adevărat telepatia între ei?

Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus: „Din nefericire, da, au fost momente în viață, nu multe, dar au existat, în care, cel puțin în ceea ce mă privește, am trecut prin cumpene care erau cât pe ce să mă coste viața, accidente. Și, de fiecare dată, fratele meu a trecut prin niște sincope reale, fără să știe de la ce i se întâmplă.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 24 iulie, de la ora 15:00.

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