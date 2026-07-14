Xi Jinping îl joacă pe degete pe Putin. Cum profită China de slăbiciunea liderului de la Kremlin (WSJ)

Relația dintre Rusia și China s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar Moscova nu mai ocupă poziția de partener egal în raport cu Beijingul. Potrivit unei analize publicate de Wall Street Journal (WSJ), Vladimir Putin a ajuns într-o poziție de dependență tot mai accentuată față de China și de liderul acesteia, Xi Jinping.
Jurnaliștii americani, care au discutat cu oficiali și analiști din ambele țări, susțin că Beijingul profită discret de izolarea internațională a Rusiei și își consolidează influența fără a provoca public conducerea de la Kremlin.
Beijingul își construiește relații și dincolo de cercul apropiat al lui Putin
Potrivit Wall Street Journal, strategia Chinei nu se rezumă la colaborarea cu Vladimir Putin și apropiații săi. Beijingul dezvoltă în paralel legături cu persoane influente din aparatul de stat și din elita rusă, considerate importante pentru perioada care va urma după actualul lider al Kremlinului.
„Chinezii își întăresc legăturile cu oficialii și elitele care vor modela viitorul Rusiei după plecarea lui Putin”, notează WSJ.
Publicația americană mai arată că autoritățile ruse descoperă tot mai des cazuri de presupus spionaj chinez și tentative de recrutare a unor funcționari de rang mediu. Cu toate acestea, astfel de situații sunt rareori făcute publice, deoarece Moscova încearcă să evite tensionarea relațiilor cu Beijingul.
Rusia a devenit partenerul junior al Chinei
După ruperea relațiilor cu Occidentul, Rusia s-a apropiat tot mai mult de China, însă raportul de forțe dintre cele două state s-a modificat în favoarea Beijingului.
Potrivit WSJ, China gestionează această relație cu prudență și evită gesturile care ar putea fi interpretate drept o umilire a Kremlinului, chiar dacă, în practică, își promovează propriile interese.
Analiștii citați de publicație susțin că Beijingul a obținut deja concesii importante din partea Moscovei și și-a extins influența fără confruntări publice.
Expertul Aleksandr Gabuev spune că Rusia riscă să ajungă complet dependentă de China
Directorul Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin, Aleksandr Gabuev, consideră că Beijingul are șansa de a transforma Rusia într-un stat profund dependent de China.
„China are într-adevăr o șansă extraordinară de a transforma Rusia în propriul său Laos gigantic, în propriul Pakistan gigantic.
O țară mult mai dependentă de China, mult mai strâns legată de aceasta și care privește într-o măsură mult mai mare China ca pe un model și o sursă de idei despre modernitate”, spune expertul în China Aleksandr Gabuev, director al Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin.
Kremlinul cedează teren inclusiv în Asia Centrală
Analiza Wall Street Journal arată că Beijingul își impune din ce în ce mai mult interesele în relația cu Moscova, iar Rusia acceptă treptat reducerea influenței sale inclusiv în Asia Centrală.
Presiunile economice și izolarea financiară au determinat Kremlinul să accepte inclusiv o implicare mai mare a yuanului în viitoarea bancă de dezvoltare a Organizației de Cooperare de la Shanghai, deși Vladimir Putin s-a opus mult timp acestei variante.
China cumpără resurse ieftine, dar refuză proiectele care nu îi aduc avantaje
În prezent, Rusia continuă să furnizeze Chinei în principal petrol, gaze naturale și alte materii prime, multe dintre acestea fiind livrate la prețuri reduse.
În schimb, Beijingul nu s-a grăbit să răspundă favorabil tuturor solicitărilor venite de la Moscova.
Potrivit WSJ, unul dintre cele mai clare exemple este gazoductul Power of Siberia 2, proiect pentru care Kremlinul încearcă de mai mult timp să obțină acordul Chinei.
Negocierile nu au produs rezultatul dorit de Moscova, iar experții citați de publicația americană susțin că Beijingul nu vede un interes economic suficient de mare pentru construirea conductei. China beneficiază deja de alte surse de aprovizionare cu gaze și încearcă să evite o dependență și mai mare de resursele energetice rusești.
În același timp, analiștii apreciază că sentimentele antioccidentale cultivate în ultimii ani în societatea și instituțiile ruse sunt atât de puternice încât vor continua să influențeze politica Moscovei și după încheierea erei Vladimir Putin.