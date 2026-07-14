Xi Jinping îl joacă pe degete pe Putin. Cum profită China de slăbiciunea liderului de la Kremlin (WSJ)

Publicat 14 iul. 2026, 18:28 Sursă Wall Street Journal

Relația dintre Rusia și China s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar Moscova nu mai ocupă poziția de partener egal în raport cu Beijingul. Potrivit unei analize publicate de Wall Street Journal (WSJ), Vladimir Putin a ajuns într-o poziție de dependență tot mai accentuată față de China și de liderul acesteia, Xi Jinping.

Distribuie articolul