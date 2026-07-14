Ruptură la granița de sud: Președintele bulgar Rumen Radev respinge participarea țării sale în noua coaliție pro-Ucraina

Bulgaria a decis să rămână în afara noului demers european de susținere a Ucrainei, în ciuda eforturilor diplomatice ale Franței. Deși premierul de la Sofia a admis că a fost invitat personal de Emmanuel Macron să adere la acest format, el a subliniat că Bulgaria nu se va implica în proiectul axat pe prelungirea asistenței logistice și financiare destinate frontului.
Bulgaria își definește clar poziția pe tabla de șah a geopoliticii europene. Sofia a anunțat oficial că nu se va alătura „Coaliției Voinței” – grupul de state occidentale hotărâte să mențină și să extindă sprijinul militar și financiar pentru Ucraina.
Anunțul a fost făcut de președintele Rumen Radev (care exercită o influență majoră asupra politicii externe a țării) chiar înaintea paradei militare organizate la Paris de Ziua Națională a Franței. Gestul Sofiei vine într-un moment critic, în care liderii europeni încearcă să strângă rândurile și să găsească noi formule de cooperare în domeniul apărării.
Refuz direct pentru Emmanuel Macron: „Nu susținem prelungirea războiului”
Liderul de la Sofia a dezvăluit că propunerea de a adera la acest bloc de sprijin a venit direct de la Palatul Élysée, însă răspunsul Bulgariei a fost un refuz categoric.
„Am primit personal o invitație din partea președintelui Emmanuel Macron pentru ca Bulgaria să se alăture «Coaliției Voinței». Cu toate acestea, noi nu vom lua parte la o alianță care promovează continuarea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina”, a declarat Rumen Radev, conform postului național de radio bulgar BNR.
Președintele bulgar și-a argumentat decizia prin nevoia schimbării de paradigmă în gestionarea conflictului de la granițele țării:
Eșecul soluțiilor militare: În viziunea sa, pomparea continuă de armament nu face decât să prelungească ostilitățile.
Prioritatea diplomației: Radev susține că singura cale realistă de a opri escaladarea este demararea unei ofensive diplomatice globale, capabilă să aducă părțile la masa negocierilor.
Scutul antirachetă „Freya” și abordarea Sofiei privind securitatea regională
Întrebat despre poziția țării sale față de alte inițiative emergente de securitate, cum este proiectul coaliției de apărare aeriană și antirachetă „Freya”, liderul bulgar a evitat un răspuns direct, dar a subliniat că Sofia nu dorește să activeze în formate fragmentate sau paralele.
Rumen Radev a punctat că problemele legate de apărarea națională și regională trebuie discutate exclusiv sub umbrela marilor organizații din care țara face parte. Pentru Bulgaria, deciziile strategice se iau în cadrul NATO și al Uniunii Europene, formate în care țara este deja un membru activ și își respectă angajamentele stabilite de comun acord.
Europa celor două viteze în privința războiului din Ucraina
Decizia fermă a Bulgariei scoate din nou la suprafață faliile adânci din interiorul Uniunii Europene în ceea ce privește gestionarea conflictului din Ucraina.
Pe de o parte, nucleul dur al UE (Franța, Germania, Polonia), alături de Marea Britanie, presează pentru consolidarea capabilităților militare ale Kievului și crearea de noi alianțe de apărare. Pe de altă parte, state din flancul estic – printre care se remarcă tot mai des și Bulgaria – optează pentru prudență, cerând insistent o soluționare diplomatică și limitarea implicării militare directe.