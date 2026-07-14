Ruptură la granița de sud: Președintele bulgar Rumen Radev respinge participarea țării sale în noua coaliție pro-Ucraina

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iul. 2026, 14:13

Bulgaria a decis să rămână în afara noului demers european de susținere a Ucrainei, în ciuda eforturilor diplomatice ale Franței. Deși premierul de la Sofia a admis că a fost invitat personal de Emmanuel Macron să adere la acest format, el a subliniat că Bulgaria nu se va implica în proiectul axat pe prelungirea asistenței logistice și financiare destinate frontului.

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