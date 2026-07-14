FSB acuză doi moldoveni, un fost mercenar Wagner și un rapper ucrainean de un presupus atac cu drone în Rusia

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că doi cetățeni ai Republicii Moldova și un fost mercenar al grupării Wagner ar fi fost fost implicați într-un presupus plan de atac cu drone asupra unei întreprinderi din industria de apărare din regiunea Moscovei. Informațiile au fost prezentate de autoritățile ruse, însă nu au putut fi verificate independent, iar Ucraina nu a comentat, pentru moment, acuzațiile.
Potrivit FSB, doi cetățeni moldoveni implicați în presupusul complot au părăsit teritoriul Rusiei după ce ar fi contribuit la pregătirea locului din care urma să fie lansat atacul, scrie The Moscow Times. Autoritățile ruse nu au oferit detalii despre identitatea acestora sau despre modul în care ar fi fost implicați în presupusa operațiune.
Servicul susține, de asemenea, că operatorul dronelor ar fi fost arestat în momentul în care încerca să lanseze aparatele de zbor fără pilot.
Potrivit autorităților, acesta este un fost mercenar al grupării Wagner, care a obținut cetățenia rusă și o grațiere prezidențială în 2023, după ce a luptat în războiul din Ucraina. Serviciul de securitate afirmă că dronele au fost distruse înainte de a ajunge la ținta vizată.
Imagini publicate de presa de stat rusă
Agenția de presă de stat TASS a difuzat imagini video despre care susține că surprind pregătirea presupusei operațiuni, interogatoriul unuia dintre suspecți și declarațiile unui ofițer FSB.
În înregistrare apar mai multe drone care iau foc într-un depozit, iar ulterior sunt prezentate imagini cu agenți în civil care rețin o persoană în apropierea a ceea ce pare a fi un supermarket.
De asemenea, un ofițer FSB, a cărui identitate nu este dezvăluită, afirmă în materialul video că operatorul dronelor ar fi fost membru al organizației Statul Islamic.
Publicația The Moscow Times precizează că nu a putut verifica în mod independent afirmațiile făcute de FSB. Până la acest moment, autoritățile ucrainene nu au comentat acuzațiile formulate de serviciile de securitate ruse.
Un rapper ucrainean, acuzat că ar fi organizat atacul
Mai mult, FSB susține că rapperul ucrainean Kyivstoner - pe numele său real Albert Vasilyev - ar fi fost "creierul" întregii operațiuni. Mai exact, acest ar fi coordonat complotul.
Lucrurile nu se opres însă aici, și asta deoarece FSB afirmă că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ar fi introdus ilegal pe teritoriul Rusiei 35 de drone FPV. Potrivit versiunii prezentate de autoritățile ruse, dronele ar fi fost asamblate la Kiev, echipate cu sisteme de control de fabricație canadiană și ascunse într-un transport de plăci ceramice spaniole. Marfa ar fi tranzitat Slovacia, Polonia și Belarus înainte de a ajunge în Rusia.
Anchetatorii susțin că explozibilii au fost depozitați într-un depozit închiriat în apropierea țintei, fiind mascați drept materiale de construcții.
Un suspect a fost ucis în timpul tentativei de arestare
Potrivit FSB, depozitul fusese închiriat de un cetățean rus despre care autoritățile afirmă că ar fi fost recrutat de serviciile ucrainene în schimbul unei recompense financiare. Acesta a fost ucis în timpul unei tentative de arestare, au transmis oficialii ruși, fără a oferi detalii suplimentare despre circumstanțele incidentului.
Rapperul Kyivstoner neagă acuzațiile
La scurt timp după anunțul FSB, Kyivstoner a respins acuzațiile prin mai multe mesaje publicate pe Instagram.
„Stau liniștit și joc Dota. Despre ce organizare vorbiți?”, a scris artistul.