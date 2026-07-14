FSB acuză doi moldoveni, un fost mercenar Wagner și un rapper ucrainean de un presupus atac cu drone în Rusia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 14:41

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că doi cetățeni ai Republicii Moldova și un fost mercenar al grupării Wagner ar fi fost fost implicați într-un presupus plan de atac cu drone asupra unei întreprinderi din industria de apărare din regiunea Moscovei. Informațiile au fost prezentate de autoritățile ruse, însă nu au putut fi verificate independent, iar Ucraina nu a comentat, pentru moment, acuzațiile.

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