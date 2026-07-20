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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

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Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 11:55
Actualizat20 iul. 2026, 11:57

Medicul Răzvan Ene este invitatul noii ediții a podcastului REALITATEA – „Ceva-n PLUS”, unde vorbește deschis despre parcursul său profesional, provocările întâlnite și experiențele care i-au definit cariera. Care este povestea medicului Răzvan Ene? Aflați în premieră la Realitatea Plus.

„Microbul medicinei mi l-a insuflat mama mea. Provin dintr-o familie cu mamă medic și tată pilot de vânătoare. Am crescut printre avioane, la modul real, împreună cu fratele meu geamăn. Împleteam adrenalina și senzațiile tari, băieți fiind, cu trăirile noastre băiețești împinse la extremă, cu biciclete de curse, cu tot ce se putea face la vremea respectivă și ținea de activitatea noastră băiețească. Și spun, a noastră, pentru că viața mea este legată indisolubil de fratele meu geamăn din prima secundă, chiar și acum.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 24 iulie, de la ora 15:00.

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