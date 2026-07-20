Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Publicat 20 iul. 2026, 11:55 Actualizat 20 iul. 2026, 11:57

Medicul Răzvan Ene este invitatul noii ediții a podcastului REALITATEA – „Ceva-n PLUS”, unde vorbește deschis despre parcursul său profesional, provocările întâlnite și experiențele care i-au definit cariera. Care este povestea medicului Răzvan Ene? Aflați în premieră la Realitatea Plus.

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