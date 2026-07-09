Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 10:46

Cum îi influențează schimbarea pe cei din jurul nostru și de ce reacționează diferit oamenii la transformările din viață? Nicoleta Chirică vorbește, în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS, despre impactul schimbării asupra apropiaților.

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