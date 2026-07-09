Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
Cum îi influențează schimbarea pe cei din jurul nostru și de ce reacționează diferit oamenii la transformările din viață? Nicoleta Chirică vorbește, în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS, despre impactul schimbării asupra apropiaților.
Citește și
- 17:21Donald Trump și Nicușor Dan, față în față. Ce semnale vin? Dezvăluiri incendiare, de la 20:55, la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu
- 12:30Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
- 16:27Culisele Statului Paralel, ediție-eveniment, în această seară la ora 21. George Simion anunță că declanșează procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Începe marea confruntare politică?
- 11:26Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Nicoleta Chirica, în premieră la Realitatea Plus
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News