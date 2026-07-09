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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 10:46

Cum îi influențează schimbarea pe cei din jurul nostru și de ce reacționează diferit oamenii la transformările din viață? Nicoleta Chirică vorbește, în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS, despre impactul schimbării asupra apropiaților.

„Aveam o mașină pe care am vândut-o și, timp de câteva luni, cu cele câteva mii de euro obținute din vânzarea ei, am reușit să creez prima colecție. Nu aveam resurse și nici bani puși deoparte. În primă fază, ai mei mi-au spus că e posibil să o fi luat razna și nu înțelegeau ce se întâmplă cu mine. A existat o îndoială din partea fiecăruia,

pentru că a fost o tranziție, o schimbare de macaz completă.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 10 iulie, de la ora 15:00.

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