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Social· 2 min citire
Ministrul Sănătății: 29 de pacienți din azilele lui Viorel Pașca sunt internați. Un caz este grav
Ministerul Sănătății
Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat joi că 29 de persoane provenite din azilele ilegale administrate de Viorel Pașca sunt internate în spitale din mai multe județe din țară. Potrivit oficialului, un singur pacient se află într-o stare gravă, în timp ce ceilalți sunt în evoluție favorabilă.
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