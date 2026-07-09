Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Ministrul Sănătății: 29 de pacienți din azilele lui Viorel Pașca sunt internați. Un caz este grav

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 11:23

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat joi că 29 de persoane provenite din azilele ilegale administrate de Viorel Pașca sunt internate în spitale din mai multe județe din țară. Potrivit oficialului, un singur pacient se află într-o stare gravă, în timp ce ceilalți sunt în evoluție favorabilă.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat joi că, potrivit situației centralizate în urmă cu două zile, 29 de persoane din azilele conduse de Viorel Pașca sunt internate în spitale din România.

Potrivit ministrului, un singur pacient se află într-o stare gravă, în timp ce ceilalți au o evoluție favorabilă și sunt în perspectivă de ameliorare.

„Pot să vă spun situația de acum două zile, în care aveam 29 de pacienți în spitalele din România, în diverse județe. Un pacient era într-o situație mai gravă, situație mai severă, la unul din spitalele județene. Restul pacienților (...) erau în situații și perspectivă de ameliorare”, a declarat Cseke Attila.

Medicii vor decide parcursul fiecărui pacient

Ministrul a subliniat că deciziile privind tratamentul și externarea vor fi luate exclusiv de echipele medicale, în funcție de starea fiecărui pacient.

„Medicii vor decide cu privire la diagnostice și tratament și ceea ce urmează. Cei care vor trebui să rămână în sistemul spitalicesc vor mai rămâne în sistemul spitalicesc. Cei care trebuie să meargă către alte domenii de specialitate, care sunt legate în principal de domeniul social și al protecției sociale, pe acest domeniu vor merge încolo, dar aceste lucruri se decid de către medici”, a precizat ministrul interimar al Sănătății.

Pacienții care nu vor mai necesita îngrijiri medicale vor fi transferați în unități din sistemul de asistență socială, în funcție de recomandările specialiștilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ministerul sanatatiipacientizile ilegaleviolrel pasca

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe