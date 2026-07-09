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Incendiu puternic pe plaja din Mamaia: două beach bar-uri au fost distruse de flăcări VIDEO

Pompieri/ Imagine arhivă

Pompieri/ Imagine arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 07:41
Actualizat9 iul. 2026, 07:55

Două beach bar-uri din zona Plajei H2O, din stațiunea Mamaia, au fost distruse de un incendiu izbucnit în dimineața zilei de joi. Pompierii au reușit să împiedice propagarea focului la alte construcții din apropiere, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

Incendiul a izbucnit în zona Plajei H2O din stațiunea Mamaia. La sosirea echipajelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, flăcările cuprinseseră în totalitate unul dintre beach bar-uri, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

Pompierii au intervenit pentru limitarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice extinderea focului la alte obiective din zonă.

Două beach bar-uri au fost distruse

În urma incendiului, două beach bar-uri au fost distruse, flăcările afectând o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Din fericire, autoritățile nu au raportat victime.

Cauza incendiului, în curs de stabilire

Potrivit ISU Constanța, cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști, care desfășoară cercetări pentru a determina împrejurările în care s-a produs incidentul.

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