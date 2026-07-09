Incendiu puternic pe plaja din Mamaia: două beach bar-uri au fost distruse de flăcări VIDEO

Publicat 9 iul. 2026, 07:41 Actualizat 9 iul. 2026, 07:55

Două beach bar-uri din zona Plajei H2O, din stațiunea Mamaia, au fost distruse de un incendiu izbucnit în dimineața zilei de joi. Pompierii au reușit să împiedice propagarea focului la alte construcții din apropiere, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

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