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Politica· 2 min citire
Viorel Cataramă, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Acționează ilegal în PNL, nici nu se mai ascunde”
Publicat2 iul. 2026, 09:23
Actualizat2 iul. 2026, 09:31
SursăRealitatea PLUS
Omul de afaceri Viorel Cataramă l-a torpilat, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, pe Ilie Bolojan, despre care a spus că are interesul să rămână interimar până în 2028 și că vrea să fie un așa-zis „Mesia”, de care depind românii.
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