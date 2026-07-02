Viorel Cataramă, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Acționează ilegal în PNL, nici nu se mai ascunde”

Publicat 2 iul. 2026, 09:23 Actualizat 2 iul. 2026, 09:31 Sursă Realitatea PLUS

Omul de afaceri Viorel Cataramă l-a torpilat, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, pe Ilie Bolojan, despre care a spus că are interesul să rămână interimar până în 2028 și că vrea să fie un așa-zis „Mesia”, de care depind românii.

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