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Politica· 2 min citire

Viorel Cataramă, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Acționează ilegal în PNL, nici nu se mai ascunde”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 09:23
Actualizat2 iul. 2026, 09:31
SursăRealitatea PLUS

Omul de afaceri Viorel Cataramă l-a torpilat, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, pe Ilie Bolojan, despre care a spus că are interesul să rămână interimar până în 2028 și că vrea să fie un așa-zis „Mesia”, de care depind românii.

”Bolojan are interes să rămână interimar până în 2028”

”Ilie Bolojan speculează greșelile pe care le face președintele Nicușor Dan. Le speculează, le-a înțeles și merge pe ele. Știe că nu vor fi alegeri anticipate, știe că aurul nu va fi adus la guvernare, știe că PSD-ul nu va mai fi niciodată împreună cu PNL-ul și atunci, stă bine, mersi până în anul 2028, prim-ministru interimar”, a declarat Viorel Cataramă.

Întrebat care este interesul lui Ilie Bolojan, omul de afaceri a răspuns: ”Este un interes strict personal să devină un Mesia, un Moise, un personaj de care depinde România și fără de care România nu poate să se dezvolte”.

”Ilie Bolojan a generat nenorocirile actuale din România”

Cât despre demiterea liberalilor vechi din PNL și înlocuirea lor cu traseiști din SOS, Viorel Cataramă a subliniat că ”asta a făcut și asta intenționează să facă în mod nestatutar și ilegal. Dar asta intenționează, asta este intenția și nici măcar nu se ascunde”.

”Ilie Bolojan, împreună cu toți trolii și boții, el a generat nenorocirile actuale din România sau o mare parte din ele”, a mai spus acesta.

”Bolojan trebuie să găsească un țap ispășitor”

Potrivit afaceristului, ”Ilie Bolojan trebuie să găsească un țap ispășitor pentru ce se întâmplă rău în România. Și nu poate fi el”.

”De aia el trebuie să fie interimar ca să spună, dom'le, eu nu am putut să fac, n-am fost lăsat, ăștia sunt vinovații, eu sunt salvatorul, eu sunt reformatorul”, a conchis Cataramă.

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