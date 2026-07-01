PNL, reacție după suspendarea excluderilor cerute de Bolojan: decizia justiției produce efecte numai pentru viitor

Publicat 1 iul. 2026, 19:44 Actualizat 1 iul. 2026, 19:48

Prima reacție oficială a PNL după ce justiția a suspendat hotărârile care vizau, primntre altele, excluderea din partid a celor care l-ai susțșinut pe Adrian Vește aîmpotriva lui Ilie Bolojan. Liberalii susțin că decizia Tribunalului București ar avea efecte doar pe viitor și că deciziile luate în trecut, inclusiv excluderea dizidenților din aripa Veștea ar rămâne valabile

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