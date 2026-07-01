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Politica· 2 min citire

PNL, reacție după suspendarea excluderilor cerute de Bolojan: decizia justiției produce efecte numai pentru viitor

Ilie Bolojan, președintele PNL

Ilie Bolojan, președintele PNL

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 19:44
Actualizat1 iul. 2026, 19:48

Prima reacție oficială a PNL după ce justiția a suspendat hotărârile care vizau, primntre altele, excluderea din partid a celor care l-ai susțșinut pe Adrian Vește aîmpotriva lui Ilie Bolojan. Liberalii susțin că decizia Tribunalului București ar avea efecte doar pe viitor și că deciziile luate în trecut, inclusiv excluderea dizidenților din aripa Veștea ar rămâne valabile

Într‑un comunicat oficial, conducerea liberală insistă că hotărârea instanței nu afectează structura de conducere aleasă la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026 și nici deciziile adoptate atunci.

PNL subliniază că suspendarea produce efecte doar pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc, astfel că hotărârile adoptate de delegați rămân în vigoare și trebuie respectate.

Lovitură majoră pentru Ilie Bolojan: instanța suspendă deciziile conducerii PNL și excluderea oamenilor lui Veștea

PNL: „Conducerea aleasă își exercită pe deplin atribuțiile”

Această hotărâre judecătorească nu influențează în mod direct Partidul Național Liberal și realitățile din partid în acest moment deoarece suspendă doar anumite hotărâri. Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026 își exercită pe deplin atribuțiile, iar hotărârile Congresului și ale noilor organisme de conducere sunt în vigoare. Suspendarea produce efecte numai pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc, se arată în comuniatul PNL.

PNL atrage atenția asupra unui fapt pe care îl consideră „fără precedent”: la două zile după Congres, Tribunalul București ar fi constituit șase completuri specializate pentru cauze privind partidele politice, desemnate direct de președintele instanței.

Liberalii anunță că vor ataca pe toate căile legale Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 și cer recuzarea judecătoarei care va analiza dosarul Congresului

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