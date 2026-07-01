AUR anunță că parlamentarii nu intră în vacanță. Politicienii vor fi prezenți în județe în lunile iulie și august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 12:59

Parlamentarii AUR nu vor intra în vacanță în lunile iulie și august, potrivit unei decizii luate de Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor. Deputații și senatorii partidului vor fi prezenți în județe, în cadrul campaniei „AUR te aude!”, unde vor avea întâlniri cu cetățenii, fermierii, reprezentanții mediului de afaceri și ai administrațiilor locale.

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