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Politica· 1 min citire
Fostul ministru Bogdan Ivan cere controale legate de prețurile carburanților, după reducerea accizei la motorină
Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei
Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, critică prețurile uriașe de la pompă, la doar câteva zile după ce acciza la motorină a fost scăzută cu 20%. „Prețurile au luat-o razna. Premierul și ministrul Energiei trebuie să intervină imediat”, a transmis Ivan, într-o postare pe rețelele de socializare.
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