Reacții în PNL după audierea lui Bolojan la DNA Iași. Ce spun Muraru și Sighiartău

În interiorul PNL au apărut reacții după ce premeirul demis Ilie Bolojan a ajuns, vineri dimineață, în fața procurorilor anticorupție de la DNA Iași. Liderul PNL Iași Alexandru Muraru a pus sub semnul întrebării momentul și locul audierii, în timp ce Robert Sighiartău susține că audierea lui Bolojan în calitate de martor nu trebuie interpretată ca o dovadă de vinovăție.
Alexandru Muraru susține că audierea premierului demis Ilie Bolojan la DNA Iași, în calitate de martor, ridică semne de întrebare din cauza momentului în care are această audiere loc, în plină negociere pentru formarea unui nou guvern.
"Există o succesiune de evenimente care ridică semne de întrebare în acest caz și care trebuie clarificate public. Prezența premierului Ilie Bolojan ca 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐎𝐑 la DNA Iași vine după săptămâni întregi în care anumite televiziuni au anunțat insistent acest lucru și după apariția în presă a unor informații atribuite cazului Bogos. Este imposibil de ignorat momentul. Audierea liderului PNL are loc exact când România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare", scrie Moraru, vineri dimineață, într-o postare pe Facebook.
De asemenea, acesta acuză Partidul Social Democrat de ipocrizie și sugerează că audierea ar putea avea un context politic.
"Nu pot sa nu remarc valul de ipocrizie la PSD Iași (care a pierdut un consilier județean - vicepreședinte al filialei - și unul din cei mai longevivi primari din cauza incompetenței lui Cojocaru și a lipsei de convingere în fața șefilor de la centru, pe amendamentul Fritz)", spune Morar.
Liderul PNL Iași întreabă, de asemenea, de ce audierea nu a putut avea loc la București și afirmă că lipsa unor explicații clare, alături de informațiile apărute în spațiul public, poate alimenta speculații.
"Așadar, se nasc următoarele întrebări. De ce o audiere de acest tip trebuia să aibă loc tocmai acum și dacă exista o urgență procedurală care făcea imposibilă programarea ei într-un moment care să nu alimenteze speculații politice? De ce prezența fizică a premierului la Iași era indispensabilă și de ce audierea nu putea avea loc la București?
Fără răspunsuri clare, toate aceste lucruri contribuie la scăderea încrederii publicului în justiție și la crearea unei imagini negative a justiției. Coincidențele, neclaritățile, scurgerile din dosare, propaganda mediatică alimentează suspiciunile și decredibilizează actul de justiție", afirmă liberalul.
Robert Sighiartău: Audierea în calitate de martor nu înseamnă vinovăție
O altă reacție vine și din partea lui Robert Sighiartău. Liberalul susține, tot într-o postare pe Facebook, că Ilie Bolojan este ținta unor atacuri politice în contextul reformelor pe care încearcă să le promoveze. Sighiartău face referire la măsurile privind eliminarea privilegiilor, reducerea pensiilor speciale și eficientizarea companiilor de stat, despre care spune că reprezintă direcții de reformă asumate de premierul demis.
"Ilie Bolojan și-a asumat această confruntare. Iar eu cred că ostilitatea politică împotriva lui are o explicație simplă: a tulburat confortul celor obișnuiți să trăiască din funcții, relații și privilegii. (...) "Miza depășește un singur om. Când un reformator este ținta unei campanii de discreditare, mesajul ajunge la toți cei care ar îndrăzni să-i urmeze exemplul: „Nu vă atingeți de ceea ce ne aparține!”, a transmis Sighiartău.
Totodată, acesta subliniază că audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași în calitate de martor nu trebuie interpretată ca o dovadă de vinovăție. Robert Sighiartău avertizează că asocierea premierului cu ancheta ar putea fi folosită pentru a-i afecta imaginea publică.
De ce este audiat Bolojan la DNA Iași
Ilie Bolojan a fost citat în legătură cu întâlnirea avută în septembrie 2025, la Palatul Victoria, cu omul de afaceri Fănel Bogos. În dosar sunt cercetate, printre altele, presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și demersuri privind despăgubiri solicitate pentru societatea lui Bogos.
Potrivit informațiilor publice despre dosar de până în acest moment, Bolojan este audiat ca martor.