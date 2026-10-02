Reacții în PNL după audierea lui Bolojan la DNA Iași. Ce spun Muraru și Sighiartău

Publicat 2 oct. 2026, 12:00 Actualizat 2 oct. 2026, 12:05

În interiorul PNL au apărut reacții după ce premeirul demis Ilie Bolojan a ajuns, vineri dimineață, în fața procurorilor anticorupție de la DNA Iași. Liderul PNL Iași Alexandru Muraru a pus sub semnul întrebării momentul și locul audierii, în timp ce Robert Sighiartău susține că audierea lui Bolojan în calitate de martor nu trebuie interpretată ca o dovadă de vinovăție.

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