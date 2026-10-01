Alexandru Muraru, scut în jurul lui Bolojan: ”PNL nu va avea o propunere la consultările de luni. Grindeanu ar obține la fel de multe voturi ca Mureșan”

Liberalul Alexandru Muraru face scut în jurul lui Ilie Bolojan și susține că responsabilitatea pentru blocajul de la nivel politic îi aparține președintelui Nicușor Dan. Deputatul a anunțat că PNL nu va face nicio nominalizare la consultările de luni și a lansat săgeți către PSD, afirmând că Sorin Grindeanu ar obține în Parlament un număr de voturi similar cu cel al lui Siegfried Mureșan.
Alexandru Muraru: ”PNL nu va avea o propunere la consultările de luni”
”Partidul Național Liberal și-a epuizat soluția pe care a propus-o încă de pe data de 26 iunie. Președintele a așteptat trei luni de zile și nu am înțeles de ce, pentru a face această nominalizare”, a declarat Alexandru Muraru, la un post de radio.
Mai mult, deputatul este de părere că PNL nu va face o propunere la consultările de luni de la Palatul Cotroceni.
”Partidul Național Liberal nu cred că va avea o propunere la Palatul Cotroceni, la consultările de luni, pentru că cei responsabili, cei care au dat jos guvernul pe data de 5 mai, apropo, luni intrăm în a șasea lună oficial de când România este în această criză profundă, cu un blocaj instituțional major, la care președintele, din păcate, o spun, a contribuit nemijlocit”, a mai spus liberalul.
Alexandru Muraru: ”Grindeanu ar obține la fel de multe voturi ca Mureșan”
Totodată, Alexandru Muraru consideră că Sorin Grindeanu nu ar obține în Parlament același număr de voturi ca Siegfried Mureșan.
”Eu cred că domnul Grindeanu nu ar obține același număr de voturi pe care l-a obținut domnul Mureșan. Iar toate formulele surogat, care sunt încercate, un grup de la Partidul Național Liberal cu grupuri de la SOS, cu POD, nu fac altceva decât să ruineze și mai mult relațiile dintre partide, încrederea în președintele României și să ofere, de fapt, o perspectivă de guvernare foarte pesimistă”, a conchis deputatul liberal.