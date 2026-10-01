Alexandru Muraru, scut în jurul lui Bolojan: ”PNL nu va avea o propunere la consultările de luni. Grindeanu ar obține la fel de multe voturi ca Mureșan”

Publicat 1 oct. 2026, 22:47 Sursă Realitatea PLUS

Liberalul Alexandru Muraru face scut în jurul lui Ilie Bolojan și susține că responsabilitatea pentru blocajul de la nivel politic îi aparține președintelui Nicușor Dan. Deputatul a anunțat că PNL nu va face nicio nominalizare la consultările de luni și a lansat săgeți către PSD, afirmând că Sorin Grindeanu ar obține în Parlament un număr de voturi similar cu cel al lui Siegfried Mureșan.

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