Nicușor Dan exclude alegerile anticipate: „Mesajul primit de la investitori a fost: «Nu alegeri anticipate»”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 07:06

Președintele României, Nicușor Dan, exclude posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, invocând riscurile pentru finanțarea statului și mesajele primite de la investitorii care împrumută România. Șeful statului susține că o astfel de decizie ar prelungi incertitudinea politică și ar împiedica adoptarea unei rectificări bugetare, cu efecte asupra finanțării serviciilor publice.

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