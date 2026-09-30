Bolojan, despre pensii și salarii: „Ar trebui indexate”. Ce spune premierul demis despre relansarea economiei

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 sept. 2026, 23:18

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că viitorul guvern ar trebui să indexeze pensiile și salariile din sectorul public, în condițiile în care inflația din acest an și din anul trecut a diminuat puterea de cumpărare a populației. În plus, acesta spune că anul viitor ar trebui să înceteze restricţiile bugetare şi să înceapă relansarea economiei.

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