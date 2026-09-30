Bolojan, despre pensii și salarii: „Ar trebui indexate”. Ce spune premierul demis despre relansarea economiei

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că viitorul guvern ar trebui să indexeze pensiile și salariile din sectorul public, în condițiile în care inflația din acest an și din anul trecut a diminuat puterea de cumpărare a populației. În plus, acesta spune că anul viitor ar trebui să înceteze restricţiile bugetare şi să înceapă relansarea economiei.
”Va fi dificil (procesul de indexare -n.r.), dacă nu are o lege a salarizării unitare, să mai ţină plafonate atât pensiile şi salariile. Din punctul meu de vedere, pensiile şi salariile ar trebui indexate. Mi-e greu să vă spun cu ce procent. Trebuie să discutăm din nou foarte deschis. Ca să ai spaţiu de indexare, deci de creştere, trebuie să lucrezi la bază. La pensionari nu este cazul, pentru că vom avea acelaşi număr de pensionari. Dar, aşa cum v-am spus, acolo unde avem pensionari la 40 şi 50 de ani, nu ne mai putem permite acest lucru. Trebuie să creştem vârsta de pensionare în aceste zone”, a declarat Bolojan, miercuri seară, la un post TV, întrebat fiind dacă viitorul guvern va putea să crească pensiile şi salariile.
Bolojan: Inflația a scăzut din puterea de cumpărare
Premierul demis a susținut că, indiferent de dificultățile bugetare, viitorului guvern îi va fi greu să evite o anumită indexare, în condițiile în care inflația a afectat veniturile populației.
„Deci va fi greu pentru orice guvern va veni să nu facă o anumită indexare. Pentru că inflaţia de anul acesta şi de anul trecut trebuie să recunoaştem că a scăzut din puterea de cumpărare”, a afirmat Bolojan.
El a precizat că, pentru a exista spațiu pentru creșterea veniturilor, este necesară o reformă în sectorul public și reducerea personalului din zonele supradimensionate.
Ce spune despre salarizarea din sectorul public
„În ceea ce priveşte salarizarea în sectorul public, am mai spus, decât să ai trei angajaţi într-o anumită zonă, care sunt plătiţi mediu, dar din care doar doi lucrează sau doi ar fi suficient să rezolvi acele probleme, mai bine reduci personalul, le măreşti la cei care sunt, care rămân în sectorul public anvelopa de salarii ca să fie mulţumiţi, să aibă salarii mai bune, iar celălalt se duce în sectorul privat”, a mai declarat premierul demis.
Bolojan a afirmat, totodată, că este necesară o reformă administrativă în zonele în care există personal supradimensionat.
„Cea mai mare eroare este să constaţi că ai zone în care ai personal supradimensionat, să nu faci reformă administrativă, să nu reduci personalul din instituţiile centrale unde se poate reduce sau pur şi simplu să desfiinţezi instituţia acolo unde este cazul pentru că nu justifică activitatea”, a mai spus el.
Bolojan: 2027 ar trebui să fie anul relansării economiei
Întrebat dacă 2027 va fi mai degrabă un an bun sau unul dificil din perspectiva inflației și a creșterii economice, Ilie Bolojan a declarat că anul viitor ar trebui să marcheze începutul relansării economice.
„Este un an în care măsurile care au fost luate până acum, restricţiile bugetare, ar trebui limitate şi ar fi un an în care să începem relansarea, pentru că inflaţia ar trebui să scadă, dar, din nou, crizele pe care le avem la nivel global, pe care le-am enumerat... Gândiţi-vă, de exemplu, că avem o problemă legată de războaie care înseamnă că nu mai există fluxurile de ţiţei normale, fluxurile din războaie, fluxurile de motorină, pentru că acestea, motorina, ca efect al atacării unor rafinării, ca efect al bombardamentelor care au avut loc, a scăzut rafinarea şi a crescut preţul motorinei mult mai mult decât la benzină. Deci, asta înseamnă creşteri de preţuri în lanţ, pentru că combustibilii intră aproape în fiecare produs. Am avut această secetă puternică în Europa, în această vară, care a creat probleme destul de mari în zonele de energie”, a mai spus Bolojan.