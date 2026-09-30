Cătălin Predoiu: ”Partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare”

Publicat 30 sept. 2026, 22:49 Actualizat 30 sept. 2026, 22:50

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis miercuri seară că partidele fostei coaliții au ”obligația morală” să revină la guvernare, susținând că refacerea acesteia este necesară pentru ”evitarea dezastrului general”.

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