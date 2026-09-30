Cristian Diaconescu, avertisment după eșecul învestirii Guvernului Mureșan: ”România trece la terapie intensivă”

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a declarat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, după ce Guvernul Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină voturile necesare pentru învestire, că România se apropie tot mai mult de o situație de criză profundă, în care lipsa unui compromis politic și a unei majorități stabile riscă să agraveze problemele interne și externe ale țării. Fostul ministru a atras atenția asupra limitelor constituționale și executive ale unui guvern fără puteri depline.
Cristian Diaconescu: Se poate ajunge la o situație fără ieșire
”Este un întrebare repetitivă, care apropie din ce în ce mai mult statul român, societatea românească, de o situație care ar putea deveni chiar fără ieșire. Deci, în condițiile în care, evident, este așteptată o majoritate, într-o formulă sau alta, care să fie în corelare cu decizia președintelui, baza pentru crearea unui executiv, care să adreseze mult clar prin această majoritate, nu numai numirea unor miniștri sau a unui prim-ministru, ci și un program de guvernare, care să răspundă unor crize suprapuse, unor situații de război la frontiera României. Deci nu știu ce ar putea fi mai grav în legătură cu amenințările interne și internaționale, în așa fel încât să permită celor care se află la putere să fie relaxați, să aibă doar un schimb de replici cu parfum electoral, menite să-i îndepărteze și nu să-i apropie”, a spus Cristian Diaconescu.
Fostul ministru de Externe a subliniat că ”nu există niciun semnal în legătură cu un anumit compromis. Se încearcă dominarea politică, repet, parcă am fi într-o campanie electorală, din care până la urmă nu înțelege nimeni nimic”.
De asemenea, fostul șef al Cancelariei președintelui României a spus că nu a mai întâlnit o astfel de evoluție și a avertizat asupra riscului unei „crize ireversibile”.
”Nu știu, în această situație, ce ar trebui să facă unul sau altul dintre cei care conduc această țară, dar o astfel de evoluție eu nu am mai văzut. Sigur, situații contradictorii, probleme, dublu limbaj, comunicare pentru societate având în spate argumente mult mai pragmatice, ca să nu spun oportuniste. Da, s-au mai întâmplat în România. Dar până la urmă, în timp real, se ajungea la o soluție, în așa fel încât, repet, să nu se intre într-o criză ireversibilă”, a mai spus acesta.
Cristian Diaconescu: ”România trece la terapie intensivă”
Mai mult, Cristian Diaconescu este de părere că, în actualul context politic, indiferent de desemnarea făcută de președinte sau de majoritatea care s-ar forma ulterior, România riscă să ajungă într-un punct în care redresarea să devină extrem de dificilă.
”Este posibil și, după părerea mea, situația devine din ce în ce mai clară, ca indiferent pe cine desemnează președintele, cine ar forma la un moment dat o majoritate, să nu mai poată reversa un parcurs negativ pentru România. Deci nu poate fi nimeni genial la un moment dat, ca peste noapte să găsească soluții, în condițiile în care situația devine critică și România trece la terapie intensivă.
Nu se poate din punct de vedere executiv, conduce țara și transmite o serie de hotărâri cât de cât rezonabile cu un guvern care nu are puteri depline. Nu se poate legal, nu se poate constituțional”, a conchis fostul ministru.