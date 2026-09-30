Cristian Diaconescu, avertisment după eșecul învestirii Guvernului Mureșan: ”România trece la terapie intensivă”

Publicat 30 sept. 2026, 20:18 Actualizat 30 sept. 2026, 20:19 Sursă Realitatea PLUS

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a declarat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, după ce Guvernul Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină voturile necesare pentru învestire, că România se apropie tot mai mult de o situație de criză profundă, în care lipsa unui compromis politic și a unei majorități stabile riscă să agraveze problemele interne și externe ale țării. Fostul ministru a atras atenția asupra limitelor constituționale și executive ale unui guvern fără puteri depline.

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