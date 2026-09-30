Ion Cristoiu, despre jocul din spatele desemnării lui Siegfried Mureșan: „S-a făcut o campanie electorală chiar bună”

Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului, iar analistul politic Ion Cristoiu consideră că întregul proces de formare a Executivului trebuie privit și prin prisma contextului electoral. În opinia sa, atât desemnarea premierului, cât și programul de guvernare, lista miniștrilor și discursurile din Parlament au făcut parte dintr-o strategie politică mai amplă.
Într-un interviu pentru Realitatea PLUS, Cristoiu a spus că exista încă de la început convingerea că Guvernul va fi respins și că perioada de până la vot a fost folosită pentru promovarea PNL, USR și UDMR.
Desemnarea lui Siegfried Mureșan și campania electorală
Analistul politic afirmă că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier s-a produs într-un context electoral, în care rezultatul votului din Parlament era cunoscut, în opinia sa, încă din momentul în care acesta a fost desemnat.
„Era o campanie electorală și, sigur, acolo s-a confirmat că și președintele, și Siegfried Mureșan, și toți știau că acest guvern o să cadă, chiar când a fost desemnat. Și atunci s-a folosit această perioadă de ipocrizie colectivă, în care toți ne-am făcut că discutăm despre un guvern știind că el o să pice.
Din punctul acesta de vedere putem discuta: a fost o campanie electorală pe gratis a PNL, USR și UDMR. Adică s-a făcut o campanie electorală chiar bună. Programul de guvernare va deveni program electora, dar eu cred al coaliției PNL-USR. Și lista miniștrilor a fost pusă, făcută nu pentru a guverna, că nu o punea pe doamna aia de la Cluj, ci punea pe cineva mai, să zicem, mai maleabil, să nu uităm că a fost pus Abrudean la interne, deși, dacă era pe bune, dacă ar fi trecut guvernul, că pierdeau liberalii președinția senatului.
După asta, foarte, foarte important este faptul că în această perioadă Siegfried Mureșan a folosit pretextul de formare a guvernului pentru a ataca în fiecare zi PSD. Deci a face, a duce tot o campanie electorală. Și așa va arăta dacă vor fi anticipatele, dorința ca miniștrii să vorbească 60 de minute și să nu treacă în viteză, a ținut tot de campanie electorală și chiar numărul de voturi căderea tot de campanie electorală, pentru că a făcut parte din noi, care vrem să facem reforme, ne-a dat jos AUR și PSD.”
Reacția lui Ilie Bolojan în Parlament
În continuarea discuției, Cristoiu a fost întrebat despre comportamentul lui Ilie Bolojan în ziua votului. Acesta a fost văzut râzând în Parlament, nu l-a susținut pe Siegfried Vasile Mureșan și a prezentat în plen ceea ce a considerat realizările Guvernului, înainte ca rezultatul oficial al votului să fie anunțat.
Analistul politic leagă și această situație de raporturile de putere din PNL și consideră că respingerea Guvernului Mureșan ar fi fost convenabilă inclusiv pentru actualul lider liberal.
„Da, cred că omul care a resuflat ușurat a fost Ilie Bolojan, pentru că un Siegfried Mureșan ajuns premier e totuși, el e lider PNL, îi lua partidul. Așa se explică de ce puțiștii l-au votat pe Siegfried Mureșan.
De regulă, în istoria postdecembristă, cred că au fost rare situațiile, rare și contra naturii, când premierul nu era președintele partidului. Vă amintiți de șeful PSD-ului după 2016, când în loc să fie Dragnea, Dragnea era președintele partidului și premieri erau alții. Nu merge. Adică un Siegfried Mureșan, într-o lună, îi lua partidul lui Bolojan. Și atunci i-a convenit și lui Bolojan faptul că a plecat. A convenit tuturor, dacă vreți”