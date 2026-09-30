Ion Cristoiu, despre jocul din spatele desemnării lui Siegfried Mureșan: „S-a făcut o campanie electorală chiar bună”

Publicat 30 sept. 2026, 17:26 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului, iar analistul politic Ion Cristoiu consideră că întregul proces de formare a Executivului trebuie privit și prin prisma contextului electoral. În opinia sa, atât desemnarea premierului, cât și programul de guvernare, lista miniștrilor și discursurile din Parlament au făcut parte dintr-o strategie politică mai amplă.

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