Președintele cere măsuri ferme împotriva amenințărilor hibride: „Vocea cetățeanului nu se mai aude!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 15:13

Amenințările hibride, dronele, dezinformarea și atacurile cibernetice au ajuns miercuri în centrul unor mesaje venite atât de la președintele Nicușor Dan, aflat în vizită oficială la Praga, cât și de la conducerea Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Șeful statului spune că Europa trebuie să lucreze împreună pentru a răspunde mai repede noilor amenințări, în special în zona dronelor și a manipulării din mediul online. În același timp, directorul DNSC, Dan Cîmpean, avertizează că numărul atacurilor, riscurilor și vulnerabilităților cibernetice crește puternic.

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