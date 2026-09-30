Președintele cere măsuri ferme împotriva amenințărilor hibride: „Vocea cetățeanului nu se mai aude!”

Amenințările hibride, dronele, dezinformarea și atacurile cibernetice au ajuns miercuri în centrul unor mesaje venite atât de la președintele Nicușor Dan, aflat în vizită oficială la Praga, cât și de la conducerea Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Șeful statului spune că Europa trebuie să lucreze împreună pentru a răspunde mai repede noilor amenințări, în special în zona dronelor și a manipulării din mediul online. În același timp, directorul DNSC, Dan Cîmpean, avertizează că numărul atacurilor, riscurilor și vulnerabilităților cibernetice crește puternic.
Nicușor Dan cere cooperare europeană pentru amenințările cu drone
Aflat la Praga, unde securitatea Europei este una dintre temele importante ale vizitei oficiale, Nicușor Dan a vorbit despre nevoia unei colaborări mai strânse între industriile de apărare europene. Președintele spune că tehnologia folosită în război se schimbă continuu și că răspunsul la amenințările cu drone trebuie să țină pasul cu această evoluție. Tema nu este una nouă pentru șeful statului, care a vorbit și recent despre drone și dezinformare. De această dată, mesajul său este că investițiile nu sunt suficiente dacă statele și companiile din domeniul apărării nu își coordonează eforturile.
„E o chestiune de tehnologie care avansează pe măsură ce războiul avansează și atunci cooperarea este necesară pentru că dimensiunea contează și ăsta a fost unul din mesajele principale ale summitului de la Ankara. Trebuie să punem bani, dar trebuie ca industriile noastre de apărare să colaboreze pentru a reuși să fie suficient de rapide”, a declarat Nicușor Dan.
Dezinformarea și miile de conturi false
Președintele a vorbit și despre felul în care dezinformarea poate afecta direct dezbaterea publică. Una dintre probleme, spune el, este distanța dintre mesajele politicienilor și ceea ce oamenii trăiesc în viața de zi cu zi. Cealaltă este mult mai tehnică și ține de rețelele de conturi false care pot amplifica artificial anumite mesaje. Nicușor Dan consideră că aici este nevoie și de reguli mai clare pentru mediul digital.
„Dacă permitem ca 10.000 de conturi false să amplifice un mesaj, vocea cetățeanului, care în mod democratic are o opinie și vrea să și-o exprime, nu se mai aude. Și la fel, câteva zeci de conturi care intră și comentează pe site-ul unui cetățean sau unui actor politic pot să descurajeze pe alții să vină și să se asocieze cu ea”, a spus președintele.
Nicușor Dan susține că reglementarea nu ar trebui să însemne limitarea libertății de exprimare. În schimb, spune că trebuie găsite soluții astfel încât fermele de boți sau rețelele coordonate de conturi să nu ajungă să acopere vocile reale. Președintele leagă această problemă direct de funcționarea democrației și de modul în care oamenii își formează opiniile în spațiul online. „Nu să interzicem libertatea de exprimare, dar să ne asigurăm că libertatea de exprimare se manifestă în mod proporțional între cetățeni”, a declarat acesta.
Șeful DNSC avertizează că atacurile cibernetice sunt tot mai multe
În aceeași zi, de la București, directorul DNSC, Dan Cîmpean, a venit cu un avertisment din zona securității cibernetice. El spune că atacurile, riscurile și vulnerabilitățile cresc într-un ritm în care specialiștii nu mai pot lucra doar cu instrumentele clasice. În acest context, inteligența artificială devine una dintre tehnologiile de care instituțiile au nevoie pentru a identifica mai repede amenințările și a răspunde la ele. Cîmpean consideră accesul la sisteme puternice și fiabile de inteligență artificială esențial pentru cei care lucrează în securitate cibernetică.
„Inteligența artificială este, în acest moment, un instrument fundamental pentru orice țară, pentru orice instituție guvernamentală care trebuie să își îndeplinească misiunea și dorește să obțină rezultate. Pentru specialiștii și experții în domeniul securității cibernetice, accesul la tehnologii de inteligență artificială puternice și fiabile este o chestiune de viață și de moarte. Motivul este foarte simplu: volumul atacurilor cibernetice, al riscurilor și al vulnerabilităților crește semnificativ. Este din ce în ce mai dificil să găsim și să pregătim specialiști, astfel încât avem nevoie de tehnologie care să ne sprijine și să ne ajute să obținem rezultate”, a declarat Dan Cîmpean.
Investiții în tehnologie și cooperare cu Coreea de Sud
Directorul DNSC spune că dezvoltarea inteligenței artificiale nu poate exista fără investiții serioase, atât în tehnologie, cât și în oameni. El vorbește despre fonduri, infrastructură și specialiști, dar și despre colaborarea dintre instituții care până acum au lucrat separat. România caută inclusiv o cooperare mai strânsă cu organizațiile sud-coreene din domeniul securității cibernetice. Cîmpean a indicat în special KISA și Centrul de Coordonare a Răspunsului la Incidente Informatice din Coreea.
„În domeniul inteligenței artificiale este deosebit de important să nu uităm că principiul randamentului investiției începe cu investiția. Acum trebuie să ne gândim cu toții foarte serios la investițiile în acest domeniu, la alocarea de fonduri, tehnologii, timp și specialiști, precum și la posibilitatea ca organizațiile noastre să își unească eforturile, să lucreze împreună, să progreseze și să colaboreze”, a spus directorul DNSC.
Declarațiile au fost făcute la un eveniment dedicat inteligenței artificiale, organizat la Palatul Parlamentului de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în parteneriat cu Guvernul Republicii Coreea. Discuțiile au vizat guvernanța inteligenței artificiale, digitalizarea administrației, infrastructura digitală și securitatea cibernetică.