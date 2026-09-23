SURSE: Componența Guvernului Mureșan. Ilie Bolojan ar putea fi vicepremier în noul Executiv

Publicat 23 sept. 2026, 15:43 Actualizat 23 sept. 2026, 15:44

Negocierile pentru formarea cabinetului Mureșan sunt în toi. Potrivit surselor Realitatea PLUS, noul Guvern ar urma să fie construit în jurul unei alianțe politice formate din PNL, USR și UDMR, cele trei partide care îl susțin pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru formarea noului Executiv.

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