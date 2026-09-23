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Politica· 2 min citire

SURSE: Componența Guvernului Mureșan. Ilie Bolojan ar putea fi vicepremier în noul Executiv

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 sept. 2026, 15:43
Actualizat23 sept. 2026, 15:44

Negocierile pentru formarea cabinetului Mureșan sunt în toi. Potrivit surselor Realitatea PLUS, noul Guvern ar urma să fie construit în jurul unei alianțe politice formate din PNL, USR și UDMR, cele trei partide care îl susțin pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru formarea noului Executiv.

Ilie Bolojan ar putea fi vicepremier în noul Executiv

Surse politice citate de Realitatea PLUS susțin că, în această perioadă, se poartă discuții intense atât pe marginea programului de guvernare, cât și asupra împărțirii portofoliilor ministeriale.

Lista oficială a viitorului cabinet urmează să fie prezentată după finalizarea programului de guvernare și încheierea negocierilor dintre cele trei partide.

Nume vehiculate pentru principalele ministere

În acest context, mai multe nume sunt vehiculate pentru ocuparea principalelor funcții din viitorul Executiv.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără:

  • Vicepremier: Ilie Bolojan (PNL)

  • Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)

  • Ministerul Fondurilor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)

  • Ministerul Educației: Mihai Dimian (PNL)

  • Ministerul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)

  • Ministerul Muncii: Raluca Turcan (PNL)

  • Ministerul Energiei: nume neprecizat (PNL)

  • Ministerul Afacerilor Interne: nume neprecizat (PNL)

  • Ministerul Apărării: Radu Miruță (USR)

  • Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)

  • Ministerul Mediului: Diana Buzoianu (USR)

  • Ministerul Economiei: Irineu Darău (USR)

  • Ministerul Justiției: Stelian Ion (USR)

  • Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă (USR)

  • Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna (UDMR)

  • Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila (UDMR)

  • Ministerul Culturii: Demeter Andras Istvan (UDMR)

Potrivit surselor citate, configurația de mai sus nu reprezintă încă lista finală a Guvernului. Numele propuse pentru portofolii pot fi schimbate în funcție de evoluția negocierilor și de forma finală a programului de guvernare.

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