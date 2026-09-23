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Politica· 2 min citire
SURSE: Componența Guvernului Mureșan. Ilie Bolojan ar putea fi vicepremier în noul Executiv
FOTO: Arhivă
Publicat23 sept. 2026, 15:43
Actualizat23 sept. 2026, 15:44
Negocierile pentru formarea cabinetului Mureșan sunt în toi. Potrivit surselor Realitatea PLUS, noul Guvern ar urma să fie construit în jurul unei alianțe politice formate din PNL, USR și UDMR, cele trei partide care îl susțin pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru formarea noului Executiv.
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