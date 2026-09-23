Sondaj CURS: PSD crește în preferințele românilor, Bolojan și USR pierd din cauza programului de guvernare

PSD crește în preferințele electorale ale românilor și se apropie de AUR, partidul care continuă să conducă în clasamentul opțiunilor de vot ale românilor, arată un sondaj de opinie realizat de CURS și publicat miercuri, 23 septembrie. Pe de altă parte, PNL și USR au continuat să piardă semnificativ din susținere față de precedenta cercetare socială. Pe ansamblu, opt din zece români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.
Ce partide ar vota românii, dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, partidul AUR ar obține 34% din voturi, arată datele CURS. Partidul condus de George Simion are același scor ca în luna iulie 2026, momentul precedentului sondaj CURS la nivel național.
Pe locul secund se află PSD, cotat la 25%, în creștere cu un procent față de iulie, iar pe locul 3 se află PNL, partidul premierului interimar Ilie Bolojan, cu 18%. Practic, între cele două partide principale ale fostei coaliții, decalajjul a crescut la 7%.
„PNL scade de la 20% la 18%, iar USR de la 10% la 8%. În zona formaţiunilor cu scoruri mai mici, UDMR se menţine la 5%, S.O.S. România creşte de la 2% la 3%, iar Partidul Naţionalist Reformarea României – Piedone rămâne la 2%. Acţiunea Conservatoare creşte de la 1% la 2%, iar SENS ajunge la 2%. Imaginea de ansamblu indică astfel mai degrabă o stabilitate a raporturilor electorale decât o schimbare semnificativă a preferinţelor de vot”, a transmis CURS.
Alegerile anticipate împart românii în două tabere
Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică în două tabere egale. 36% dintre respondenți consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranță prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această variantă.
De cealaltă parte, 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, iar 21% se declară cu siguranță împotrivă.
În total, 47% susțin această soluție și 47% o resping, în timp ce 6% nu au exprimat o opinie.
Rezultatul evidențiază o polarizare a opiniei publice asupra modului în care ar trebui depășită actuala criză politică, fără conturarea unei majorități în favoarea uneia dintre cele două variante.
Aproape opt din zece români consideră că țara merge într-o direcție greșită
79% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 15% apreciază că țara merge într-o direcție bună. 6% nu au exprimat o opinie.
Rezultatele indică menținerea unui nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației. Diferența dintre evaluările negative și cele pozitive este una semnificativă, proporția ridicată a celor nemulțumiți arată că evaluarea negativă a direcției țării este larg răspândită în rândul populației.
Sondajul CURS a fost realizat în perioada în care președintele Nicușor Dan a făcut o nouă nominalizare pentru funcția de premier, pe liberalul Siegfried Mureșan, dar și în contextul în care PSD și AUR vorbesc tot mai mult de o posibilă guvernare comună.
Metodologie
Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 16 – 22 septembrie 2026, pe un eşantion de 1.100 de respondenţi cu vârsta de 18 ani şi peste, reprezentativ pentru populaţia adultă rezidentă din România. Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, iar marja maximă de eroare este de plus/minus 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, iar validarea eşantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică. Datele sunt ponderate în funcţie de structura pe vârste a electoratului.