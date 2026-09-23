Sondaj CURS: PSD crește în preferințele românilor, Bolojan și USR pierd din cauza programului de guvernare

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 23 sept. 2026, 13:29

PSD crește în preferințele electorale ale românilor și se apropie de AUR, partidul care continuă să conducă în clasamentul opțiunilor de vot ale românilor, arată un sondaj de opinie realizat de CURS și publicat miercuri, 23 septembrie. Pe de altă parte, PNL și USR au continuat să piardă semnificativ din susținere față de precedenta cercetare socială. Pe ansamblu, opt din zece români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

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