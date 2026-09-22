Anca Alexandrescu, amenințată pe motiv că ar fi vinovată de reținerea lui Călin Georgescu: „Mâine facem reclamație la poliție”

Publicat 22 sept. 2026, 22:40 Actualizat 22 sept. 2026, 22:56 Sursă realitatea plus

Jurnalista Anca Alexandrescu susține că a primit mesaje de amenințare pe rețelele de socializare din partea unui personaj care o consideră vinovată, atât pe ea, cât și pe patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, de situația în care a ajuns Călin Georgescu. Realizatoarea TV a precizat că are mesajul de amenințare și că miercuri va depune o reclamație la poliție.

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