Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu, amenințată pe motiv că ar fi vinovată de reținerea lui Călin Georgescu: „Mâine facem reclamație la poliție”
Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan
Publicat22 sept. 2026, 22:40
Actualizat22 sept. 2026, 22:56
Sursărealitatea plus
Jurnalista Anca Alexandrescu susține că a primit mesaje de amenințare pe rețelele de socializare din partea unui personaj care o consideră vinovată, atât pe ea, cât și pe patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, de situația în care a ajuns Călin Georgescu. Realizatoarea TV a precizat că are mesajul de amenințare și că miercuri va depune o reclamație la poliție.
Citește și
- 22:19Alexandru Rogobete, atac dur la Siegfried Mureșan: „Nu voi vota un guvern care continuă dezastrul lui Ilie Bolojan”
- 22:09Claudiu Târziu, mesaj dur pentru Siegfried Mureșan: „Va cere vot pentru cabinetul lui doar ca să pice și se vor organiza alegeri anticipate"
- 18:50Siegfried Mureșan nu renunță la mandatul de premier desemnat: „Nu, cum să-mi depun mandatul?”
- 17:47Siegfried Mureșan vrea noi măsuri de austeritate și pune presiune pe parlamentari, invocând alegerile anticipate – surse
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News