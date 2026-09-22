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Politica· 2 min citire

Anca Alexandrescu, amenințată pe motiv că ar fi vinovată de reținerea lui Călin Georgescu: „Mâine facem reclamație la poliție”

Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan

Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 sept. 2026, 22:40
Actualizat22 sept. 2026, 22:56
Sursărealitatea plus

Jurnalista Anca Alexandrescu susține că a primit mesaje de amenințare pe rețelele de socializare din partea unui personaj care o consideră vinovată, atât pe ea, cât și pe patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, de situația în care a ajuns Călin Georgescu. Realizatoarea TV a precizat că are mesajul de amenințare și că miercuri va depune o reclamație la poliție.

Anca Alexandrescu, amenințată după reținerea lui Călin Georgescu: „Deja se merge prea departe”

Jurnalista Anca Alexandrescu susține că a primit mesaje de amenințare pe rețelele de socializare, din zona unui influencer "apropiat de mediile suveraniste", care susținea că „vor veni 2.000 de oameni din diaspora” pentru a se „răzbuna” pe ea și pe Maricel Păcuraru.

Vreau să-i transmit domnului Florin din Germania, care i-a scris lui Flori (Maior- unul dintre invitații din platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, în seara de marți, 22 septembrie - N.R.) în această seară că vor veni 2.000 de oameni din diaspora peste mine și peste domnul Păcuraru, că mesajul lui va ajunge direct la poliție mâine dimineață și vom acționa în consecință, inclusiv la poliția din Germania, pentru că deja se merge prea departe. Oricum, mă simt onorată dacă se vor mobiliza 2.000 de români din diaspora — adică nu s-au mobilizat împotriva lui Bolojan, dar se mobilizează pentru mine?

Realizatoarea a mărturisit că nu este surprinsă de o astfel de reacție din partea anumitor persoane, ba chiar a apreciat că ar fi ținta unei campanii coordonate.

Am văzut că este o campanie în permanență împotriva mea și nu e vorba despre mine aici. E vorba despre niște personaje care probabil sunt în spatele acestei campanii, nu de acum, de vreo 2 ani de zile. Am văzut cine au fost: domnul Ghiță cu gașca din jurul lui și alte personaje care dau bani. N-aș vrea să cred că sunt și din zona suveranistă niște personaje care se ocupă cu lucrul ăsta, dar știți cum e, fiecare plătește pentru ce face. (...) Se bagă bani mulți de tot în denigrarea mea și în decredibilizarea mea, amenințarea. Unii sunt foarte ușor influențați… și mă blesteamă, mă înjură, mă jignesc.

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