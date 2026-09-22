Alexandru Rogobete, atac dur la Siegfried Mureșan: „Nu voi vota un guvern care continuă dezastrul lui Ilie Bolojan”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 sept. 2026, 22:19

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj dur la adresa lui Siegfried Mureșan, după ce acesta ar fi susținut continuarea „reformelor” începute de premierul demis Ilie Bolojan. Rogobete afirmă că nu va vota niciodată un guvern condus de un premier care ar continua politicile actuale, pe care le consideră un „dezastru” pentru sistemul de sănătate.

Distribuie articolul