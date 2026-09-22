Alexandru Rogobete, atac dur la Siegfried Mureșan: „Nu voi vota un guvern care continuă dezastrul lui Ilie Bolojan”

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj dur la adresa lui Siegfried Mureșan, după ce acesta ar fi susținut continuarea „reformelor” începute de premierul demis Ilie Bolojan. Rogobete afirmă că nu va vota niciodată un guvern condus de un premier care ar continua politicile actuale, pe care le consideră un „dezastru” pentru sistemul de sănătate.
„Nu voi vota niciodată un guvern condus de un premier care vrea să continue dezastrul făcut de Ilie Bolojan”, a transmis Alexandru Rogobete.
Rogobete îl acuză pe Siegfried Mureșan că susține politici care au afectat sănătatea
În mesajul său, Alexandru Rogobete susține că măsurile prezentate drept reforme au produs blocaje în sistemul medical și au afectat direct pacienții, medicii și serviciile de urgență.
„Domnule Siegfried Mureșan, ați ieșit public și ați spus că vreți să continuați «reformele» începute de premierul demis. Dar în sănătate, aceste reforme au însemnat haos, blocaje și oameni lăsați fără soluții”, a spus Rogobete.
Acesta critică atât măsurile legate de accesul la medicamente, cât și politica fiscală și măsurile de reducere a deficitului bugetar.
Acuzații privind accesul la tratamente și finanțarea ambulanțelor
Alexandru Rogobete afirmă că modificările din zona medicamentelor ar fi dus la situații în care pacienții nu mai pot primi tratamente esențiale, inclusiv chimioterapie.
„«Reforma» medicamentelor a dus la situații în care oamenii nu mai au acces la tratamente esențiale, inclusiv chimioterapie”, a declarat acesta.
Totodată, Rogobete susține că măsurile fiscale și dorința de reducere a deficitului „cu orice preț” au afectat inclusiv serviciile de ambulanță.
„«Reforma» fiscală și reducerea deficitului cu orice preț au adus sistemul în punctul în care ambulanțele ajung să nu mai aibă motorină pentru urgențe”, a transmis Alexandru Rogobete.
„Sănătatea nu se conduce cu lozinci”
Rogobete consideră că politicile invocate drept reforme reprezintă, de fapt, „cinism administrativ”. El spune că autoritățile nu ar trebui să pună pe primul plan indicatorii financiari, ignorând efectele asupra pacienților și unităților medicale.
„Asta nu este reformă. Asta este cinism administrativ. Românii nu mai pot fi mințiți de reformiști închipuiți care vorbesc frumos despre cifre, dar nu văd pacienții, medicii, ambulanțele și spitalele puse la zid”, a afirmat acesta.
În final, Alexandru Rogobete a respins ideea continuării unor politici de austeritate în domeniul sanitar.
„Sănătatea nu se conduce cu lozinci. Nu se repară cu austeritate. Și nu poate fi sacrificată pentru ambițiile politice ale unui Bolojan 2.0”, a concluzionat Rogobete.
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