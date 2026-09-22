Siegfried Mureșan, despre planurile noului Guvern: "Vom reduce risipa"

Publicat 22 sept. 2026, 10:42 Actualizat 22 sept. 2026, 10:47

Premierul desmenat Siegfried Mureșan a transmis, marți, într-un mesaj pe Facebook că, în ultimii ani, termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. Mureșan a lăsat să se înțeleagă că Guvernul pe care îl va conduce - dacă va fi învestit în Parlament - va continua să pună ordine în finanțele publice, să reducă risipa și să ceară performanță "acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor".

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