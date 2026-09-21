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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan a semnat decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan. Premierul desemnat intră oficial în procedura pentru formarea Guvernului
Siegfried Mureșan
Administrația Prezidențială a anunțat luni că Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru. Acesta trebuie acum să pregătească programul de guvernare și lista miniștrilor pentru a cere votul de încredere al Parlamentului.
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