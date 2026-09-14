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Politica· 1 min citire
SURSE: Tabăra Bolojan din PNL îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea
Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Publicat14 sept. 2026, 12:29
SursăRealitatea PLUS
Tabăra Bolojan din PNL ar pune la cale suspendarea lui Nicușor Dan, în cazul în care președintele l-ar desemna pe Sorin Grindeanu premier, spun surse Realitatea PLUS. Liberalii care îl susțin pe premierul demis ar fi, astfel, dispuși să se asocieze inclusiv cu parlamentarii din opoziție.
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