Miron Mitrea explică succesul AfD și slăbiciunile partidelor conservatoare: „Nu vin cu soluții de guvernare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 13:28

Analistul politic Miron Mitrea explică ascensiunea AfD în Germania prin radicalizarea unei părți a electoratului și prin nemulțumirea față de partidele centriste. În opinia sa, partidele conservatoare care încearcă să le înlocuiască au dificultăți în a se desprinde de eticheta de extremiste, inclusiv pentru că nu reușesc să vină cu soluții de guvernare, ci rămân concentrate pe mesajele politice.

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