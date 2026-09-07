Miron Mitrea explică succesul AfD și slăbiciunile partidelor conservatoare: „Nu vin cu soluții de guvernare”

Analistul politic Miron Mitrea explică ascensiunea AfD în Germania prin radicalizarea unei părți a electoratului și prin nemulțumirea față de partidele centriste. În opinia sa, partidele conservatoare care încearcă să le înlocuiască au dificultăți în a se desprinde de eticheta de extremiste, inclusiv pentru că nu reușesc să vină cu soluții de guvernare, ci rămân concentrate pe mesajele politice.
Miron Mitrea: În toată Europa, partidele centriste - cele care au condus Europa după al Doilea Război Mondial și care, în ultima vreme, o conduc prost - încearcă să scape de opoziție, încercând să transforme, să pună eticheta de extremist pe opoziție.
Din păcate, pentru partidele care, teoretic, sunt conservatoare majoritatea, și care ar trebui să vină să schimbe partidele centriste, care au ajuns la capătul puterilor din punct de vedere al guvernării, în mod evident, și să schimbe zonele în care ele greșesc - aceste partide nu reușesc să scape de această etichetă, nu atât în gura adversarilor - că acolo n-ai cum să-i obligi să spună altfel - cât în opinia publică, datorită faptului că nu reușesc să facă politică de guvernare. Nu vin cu soluții de guvernare, nu vin cu soluții politice.
Faptul că au crescut pe o radicalizare a electoratului și pe o poziție radicală a liderilor îi duce cu gândul că așa trebuie să facă mai departe. Este o greșeală majoră. O greșeală în care este și AfD-ul. Vedem că a ieșit în stradă imediat o parte din populația Germaniei împotriva AfD-ului. Sigur, aici sunt multe de discutat, dar e clar că populația, o parte din populație, consideră că AfD-ul este partid extremist, așa cum și în România o parte din populație consideră că AUR-ul este partid extremist. Îți dau un exemplu.
Moderator: Asta și pentru că s-a introdus această idee de partid extremist, că de undeva a plecat.
Miron Mitrea: Da, sigur că s-a introdus. S-a introdus o idee de partid extremist, exagerată din punctul meu de vedere, dar care are câteva lucruri la bază. Adică, folosește greșeli pe care partidele respective le fac. Ei au strâns voturi de la nemulțumiți și radicali, care sunt foarte gălăgioși. Din fericire pentru ei, au voturi multe și de la electorat mult mai moderat, conservator, ca să spun așa. Dar pe acelea nu le știu să le țină pe termen lung, datorită acestei politici de opoziție, veșnic de opoziție.
Și mă bucur că un lider AUR și-a dat seama că trebuie să schimbe un pic lucrurile. Da, e bine să fii, cum să spun eu, vehement în apărarea unor lucruri, dar poate e bine să și prezinți o alternativă. Nu poți tot timpul să te comporți ca un partid de opoziție, că atunci, sigur, vor apărea alții care vor să-ți ia locul.
Ca dovadă, cea mai bună dovadă este ce se întâmplă astăzi. AUR-ul este etichetat de către președinte și alte partide ca partid extremist și el nu face nimic ca să iasă din acest cod, din această imagine. Putea să facă. Putea să intre în negocieri, că au fost negocieri, nu ceea ce știm noi public. Spun eu că au fost negocieri cu AUR-ul. AUR-ul putea să intre și să sprijine un guvern sau altul, în anumite condiții, și poate să facă asta în continuare.
Pe lângă asta, sigur, este vorba de faptul că un partid trebuie să aibă o ideologie. Nu poți numai să înjuri și să spui <<Sunt suveranist>>. Suveranist sunt și eu, că țin la suveranitatea României. Nu este o ideologie asta. Asta este un mod în care te oferi tu către adversar să te pună în paranteze.
Moderator: Dar, Miron Mitrea, ne temem, oare, celelalte partide, din coaliție, să le numim, de opoziție, poate și de aceea vine această etichetă de partid extremist și...
Miron Mitrea: Bineînțeles că da. Atât partidele centriste din România, cât și partidele centriste din toată Europa, cele care în România au condus România în ultimii 35 de ani, cele care în Europa au condus Europa din 1946 încoace, sigur că se tem de concurență. Nu că le e frică că o să... nu știu, o să le facă... Nu vor să piardă puterea. Și atunci, iau greșelile pe care aceste partide le fac, exagerările lor, și le transformă în această etichetă de extremiști.
Și este o parte din populație, trebuie să recunoaștem, destul de importantă, care nu acceptă să voteze un partid extremist sau un candidat extremist.
Îți dau un exemplu simplu. În alegerile din turul doi, foarte multă lume, cel puțin din jurul meu, și bănuiesc că peste tot a fost așa, au spus: „Domnule, nu ne place Nicușor, dar îl votăm pentru că... Ciolacu, pardon. Simion, George este un șef de peluză, este foarte dur, este un extremist.”
Eu mă îndoiesc că George Simion este un extremist, dar s-a comportat tot timpul ca atare și a fost greu să-i convingi pe oameni că nu e așa. Și uite așa, a câștigat Nicușor. Punându-l pe George Simion și pe AUR în postura de partid și candidat extremist. Asta a fost... simplă, a fost simplă metoda de câștigat a lui Nicușor.