Nicușor Dan, atac la liderii coaliției după patru luni fără un nou Guvern: „Este un eșec pentru toată lumea”

Nicușor Dan îi critică pe liderii coaliției după patru luni în care partidele nu au reușit să formeze un nou Guvern. Aflat la o școală din Curcani, președintele a vorbit și despre problemele din Educație, de la salariile profesorilor până la lipsa finanțării.
Președintele Nicușor Dan i-a criticat pe liderii coaliției, după ce partidele nu au reușit nici după patru luni să ajungă la o înțelegere pentru formarea unui nou Guvern. Șeful statului consideră că situația reprezintă un eșec și că politicienii nu oferă un exemplu bun într-o societate în care capacitatea de a lucra împreună este deja o problemă.
Declarațiile au fost făcute în prima zi a noului an școlar, în comuna Curcani, județul Călărași. Nicușor Dan a legat lipsa cooperării din politică de o problemă mai largă a societății și a sistemului de educație, unde, spune el, accentul a fost pus prea mult pe reușita individuală și prea puțin pe lucrul în echipă.
Nicușor Dan reia negocierile informale cu partidele, pentru formarea unui nou guvern
Nicușor Dan: Educația nu a avut finanțarea necesară
Președintele a vorbit și despre problemele cu care se confruntă sistemul de învățământ și a recunoscut că Educația nu a primit, de-a lungul anilor, finanțarea de care avea nevoie. În opinia sa, una dintre consecințe este faptul că meseria de profesor nu mai este suficient de atractivă pentru tineri.
„O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Da? Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere.
Și oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Da? Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie care să... pe care sistemul nostru social să o... să fie atractivă, da, pentru cineva care termină. Asta este o problemă la care trebuie să ne uităm direct.”
Președintele vorbește despre lipsa lucrului în echipă
Nicușor Dan a insistat și asupra modului în care școala îi pregătește pe copii să lucreze împreună. Potrivit șefului statului, această capacitate este prea puțin prezentă în cultura noastră, iar efectele se văd ulterior inclusiv în viața publică.
„Și cred că lipsește în... sau e mult mai puțin prezent în cultura noastră încercarea, educația de a lucra în echipă. Și cred că ăsta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în... în cursul școlii. Și asta se vede, da? După ce, dacă ani de zile tu ai fost educat să te ocupi de tine și să neglijezi comunitatea, asta se vede și în interacțiune. Și evident că e un eșec pentru toată lumea.”