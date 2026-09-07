Nicușor Dan, atac la liderii coaliției după patru luni fără un nou Guvern: „Este un eșec pentru toată lumea”

Publicat 7 sept. 2026, 13:42 Sursă Realitatea PLUS

Nicușor Dan îi critică pe liderii coaliției după patru luni în care partidele nu au reușit să formeze un nou Guvern. Aflat la o școală din Curcani, președintele a vorbit și despre problemele din Educație, de la salariile profesorilor până la lipsa finanțării.

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