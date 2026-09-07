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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au dus fiica la școală: imagini inedite VIDEO

Nicușor Dan, la deschiderea noului an școlar/ Captură video

Nicușor Dan, la deschiderea noului an școlar/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 09:24

Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-au dus împreună fiica, Aheea, la școală, luni dimineață, în prima zi a noului an școlar.

În vârstă de 10 ani, Aheea urmează cursurile unei școli din cartierul Cotroceni. Cei doi au însoțit-o pe fetiță până la școală, mergând ținându-se de mână, în timp ce fiica lor se afla câțiva pași în fața lor.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru mai au un fiu, Antim, în vârstă de 4 ani. Micuțul a fost și el prezent la deschiderea anului școlar, alături de părinții săi.

Președintele este programat să participe luni, la ora 10:30, la festivitățile de început de an școlar de la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani, din județul Călărași.

Mesajul transmis de Nicușor Dan cu prilejul noului an școlar

Nicușor Dan a transmis luni dimineață un mesaj adresat elevilor, profesorilor și părinților. Șeful statului a subliniat că educația nu înseamnă doar note, cataloage și examene, ci și încrederea pe care profesorul o oferă elevului, răbdarea părintelui și curajul copilului de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou.

Președintele le-a transmis copiilor că școala este și locul în care își fac noi cunoștințe, cresc și se maturizează, îndemnându-i să nu neglijeze interacțiunile cu cei din jur.

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