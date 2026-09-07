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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au dus fiica la școală: imagini inedite VIDEO
Nicușor Dan, la deschiderea noului an școlar/ Captură video
Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-au dus împreună fiica, Aheea, la școală, luni dimineață, în prima zi a noului an școlar.
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