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Politica· 1 min citire

Siegfried Mureșan, poză braț la braț cu Oana Gheorghiu. Cum o laudă „premierul lui Bolojan” pe ONG-ista din guvern

Siegfried Muresan si Oana Gheorghiu (FB)

Siegfried Muresan si Oana Gheorghiu (FB)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 sept. 2026, 17:24

Siegfried Muresan, "premierul lui Bolojan" se pozează cu vicepremierul Oana Gheorghiu și o laudă pentru realizările de pe vremea când era ONG-istă! După ce a fost acuzat că a fugit din țară și a dispărut imediat după ce a primit susținerea PNL pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan a postat o fotografie cu vicepremierul acuzat că vrea să vândă companiile românești.

Fotografia în care cei doi apar braț la braț este însoțită de laude la adresa Oanei Gheorghiu.

„Oana Gheorghiu, ca reprezentantă a societății civile, a făcut mai mult pentru sistemul medical din România decât mulți miniștri ai Sănătății din ultimele decenii. Mă bucur că este alături de noi și că a acceptat să preia conducerea organizației PNL Sector 4. Sunt bucuros să o sprijin, inclusiv de la nivel european, și să lucrăm împreună”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

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