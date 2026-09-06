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Politica· 1 min citire
Siegfried Mureșan, poză braț la braț cu Oana Gheorghiu. Cum o laudă „premierul lui Bolojan” pe ONG-ista din guvern
Siegfried Muresan si Oana Gheorghiu (FB)
Siegfried Muresan, "premierul lui Bolojan" se pozează cu vicepremierul Oana Gheorghiu și o laudă pentru realizările de pe vremea când era ONG-istă! După ce a fost acuzat că a fugit din țară și a dispărut imediat după ce a primit susținerea PNL pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan a postat o fotografie cu vicepremierul acuzat că vrea să vândă companiile românești.
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