Restricțiile de circulație din Piața Unirii, ridicate de luni. Daniel Băluță: „Ne-am ținut de cuvânt”

Publicat 6 sept. 2026, 12:42 Sursă Realitatea PLUS

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că restricțiile de circulație instituite în Piața Unirii, în zona Cantemir – Restaurant Horoscop, vor fi ridicate începând de luni. Măsura vine odată cu începerea noului an școlar, când traficul din București revine la valori ridicate.

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