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Politica· 1 min citire

Marius Pieleanu, despre noul premier: „Ar putea fi un om de afaceri. Desemnarea ar putea avea loc săptămâna viitoare”

Scris deDarius Stănescu
Publicat5 sept. 2026, 17:06
SursăRealitatea PLUS

Sociologul Marius Pieleanu spune că președintele Nicușor Dan ar putea numi premier un om de afaceri, iar desemnarea ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.

Va propune un premier om de afaceri, însă mi-e greu să cred că un om de afaceri serios, consistent, cu rezultate și cu bogăție pe firmele pe care ar putea să le aibă, intră într-un joc politic. În general, oamenii mari de afaceri, serioși, cum vă spuneam, evită să facă politică.

Eu cred că, la începutul săptămânii viitoare, 1 martie, așteptăm la nominalizare.

Președintele Dan nu mai poate amâna la nesfârșit pentru că e și o chestie de prestigiu și de popularitate a domniei sale.

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