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Politica· 1 min citire
Marius Pieleanu, despre noul premier: „Ar putea fi un om de afaceri. Desemnarea ar putea avea loc săptămâna viitoare”
Publicat5 sept. 2026, 17:06
SursăRealitatea PLUS
Sociologul Marius Pieleanu spune că președintele Nicușor Dan ar putea numi premier un om de afaceri, iar desemnarea ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.
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