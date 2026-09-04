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Politica· 1 min citire
Cristian Ghinea caută țapi ispășitori pentru eșecul PNRR
Cristian Ghinea
Publicat4 sept. 2026, 18:01
SursăRealitatea PLUS
Cristian Ghinea se spală pe mâini de eșecul PNRR și aruncă întreaga vină pentru banii pierduți. La prezentarea propriului bilanț, fostul ministru susține că nu planul conceput de el a fost de vină pentru blocaje, ci incapacitatea miniștrilor de a îndeplini jaloanele cheie.
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