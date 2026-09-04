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Politica· 1 min citire

Cristian Ghinea caută țapi ispășitori pentru eșecul PNRR

Cristian Ghinea

Cristian Ghinea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 sept. 2026, 18:01
SursăRealitatea PLUS

Cristian Ghinea se spală pe mâini de eșecul PNRR și aruncă întreaga vină pentru banii pierduți. La prezentarea propriului bilanț, fostul ministru susține că nu planul conceput de el a fost de vină pentru blocaje, ci incapacitatea miniștrilor de a îndeplini jaloanele cheie.

Scuze de miliarde: cum se disculpă autorul PNRR

„Vreau doar să fac precizarea că supracontractarea nu e de la mine. Supracontractarea este pentru că guvernele ulterioare au tratat PNRR-ul ca pe un fel de pușculiță a lui Moș Crăciun. Au înghesuit acolo, zicând: „Domnule, băgăm foarte multe…

Guvernul Bolojan a redus foarte mult. Deci eu am depus un proiect de fix 28 și ceva de miliarde de euro, tanda pe manda, cu o mică rezervă în caz de ratare. Această mică rezervă a ajuns la aproape dublarea sumei. De ce? Pentru că au fost miniștri slabi la fonduri europene.

În cazul Legii ANI, pe care eu cred că Comisia Europeană o va respinge cu celebrul amendament Fritz, mai poate negocia un guvern viitor: „Domnule, schimbăm amendamentul Fritz și dați-ne alea 700 de milioane de euro”. Asta poate să fie, pentru că avem o lege deja trecută. În cazul Legii salarizării, n-a trecut nimic, deci nu ai ce să negociezi.”, a zis Cristian Ghinea.

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