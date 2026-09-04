Rareș Bogdan atacă USR după scandalul de la Cluj. „Chiar nu vă este rușine? Uite, Ilie, pe cine ții la sân!”

Europarlamentarul Rareș Bogdan lansează un atac dur la adresa USR după ce formațiunea a cerut demiterea șefei Inspectoratului Școlar Cluj, în urma unei solicitări adresate directorilor de școli privind participarea unor elevi la slujba oficiată de Mitropolitul Clujului.
Rareș Bogdan, reacție dură după disputa de la Cluj
Europarlamentarul Rareș Bogdan critică public poziția USR în scandalul izbucnit la Cluj după ce șefa Inspectoratului Școlar Județean le-ar fi transmis directorilor să trimită câte o clasă de elevi la slujba oficiată de Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei, cu ocazia începerii anului școlar.
Rareș Bogdan susține că participarea nu ar fi fost impusă și contestă solicitarea USR privind demiterea șefei Inspectoratului Școlar Cluj. Europarlamentarul își îndreaptă mesajul și către Ilie Bolojan, reproșându-i că ar tolera poziția colegilor de coaliție.
„Dar chiar nu vă este rușine? Uite, Ilie, pe cine ții la sân! Useriștii tăi cer epurări pe motiv de propagandă religioasă! În 2026! În Uniunea Europeană! USR cere capul șefei Inspectoratului Școlar Cluj, după ce aceasta le-a spus directorilor de școală să trimită câte o clasă de elevi la slujba oficiată de Mitropolitul Clujului, IPSS Andrei, care dorește să binecuvânteze începerea anului școlar. Nu le-a impus!!”
Întrebările lui Rareș Bogdan despre prezența Bisericii în spațiul public
Europarlamentarul susține că prezența elevilor la un astfel de eveniment nu ar trebui privită ca o formă de impunere religioasă. În mesajul său, Rareș Bogdan pune în discuție și felul în care este percepută Biserica în societatea românească.
„Și de când a devenit Biserica ceva nefrecventabil în România? Dacă erau chemați la inaugurarea unei berării era ok? Ce e rău dacă elevii află că Biserica face parte din România, că Botezul este șansa la Mântuire, că valorile noastre tradiționale ne-au ținut uniți în cele mai grele clipe ale istoriei? Nu impune nimeni ortodoxia, nu impune nimeni ora de religie, liberul arbitru funcționează și aici! Ce-i cu mascarada asta?”
Critici la adresa liberalilor din jurul lui Bolojan
Rareș Bogdan își extinde atacul și către liberalii pe care îi consideră prea puțin vocali în fața unor astfel de poziții. Europarlamentarul vorbește despre influența progresiștilor asupra PNL și susține că partidul riscă să ajungă într-o situație dificilă în fața propriului electorat.
„Oare colegii mei din jurul lui Bolojan, care se fac că nu văd asaltul progresiștilor, marxiști văruiți care vor să pună gheara pe PNL și se folosesc acum de ei, pentru ca ulterior să-i arunce la coș, nemaifiind utili, chiar nu mai au niciun pic de curaj să spună lucrurilor pe nume?”
În același mesaj, europarlamentarul face referire la primarii liberali și la ceea ce ar putea însemna pentru aceștia adoptarea unor poziții care ar intra în contradicție cu valorile pe care le susțin alegătorii lor.
„Cum se vor duce cei 1200 de primari liberali în orașe și comune să le spună alegătorilor că familia, biserica și Moș Crăciun sunt “câh”? Că oamenii care le susțin și apără sunt depășiți, rudimentari, necivilizați? Și în curând, Doamne ferește, eliminați din viața publică?”
Rareș Bogdan spune că românii nu își vor abandona credința
Mesajul europarlamentarului continuă cu o apărare a rolului credinței în societatea românească. Rareș Bogdan susține că religia reprezintă o parte importantă a identității naționale și respinge ceea ce consideră a fi încercări de îndepărtare a acesteia din spațiul public.
„Românii nu-și vor abandona credința oricâtă propagandă ar plăti niște nefericiți! Credința ne-a făcut puternici, ne-a ridicat din genunchi, ne-a întregit țara! Cine vă spune altfel are sufletul tare pustiu!”
Atac și la adresa grupurilor politice europene
Rareș Bogdan își extinde mesajul dincolo de disputa politică din România și critică mai multe grupuri politice din Parlamentul European, despre care afirmă că ar încerca să elimine sau să ridiculizeze rădăcinile creștine ale Uniunii Europene.
„Credința ține puternică și UE, oricât s-ar strădui Renew, The Left, Verzii și jumătate din S&D să-i pulverizeze și ridiculizeze rădăcinile iudeo-creștine!”
Europarlamentarul își încheie mesajul printr-o referire directă la identitatea creștină pe care o atribuie Uniunii Europene.
„Uniunea Europeană este și va rămâne creștină, nu mai insistați să ne rupeți rădăcinile, căci sunt adânci!”