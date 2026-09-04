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Politica· 1 min citire
Pîslaru dă vina pe sindicate după eșecul noii legi a salarizării: „Suferă de sindromul Stockholm cu PSD”
Dragos Pîslaru
Publicat4 sept. 2026, 15:20
SursăRealitatea PLUS
Dragoș Pîslaru aruncă vina pe sindicate după eșecul noii legi a salarizării! În cadrul unui interviu, ministrul a declarat „sindicatele sunt într-un sindrom Stockholm, dependente de un PSD care îi minte și care nu respectă promisiunile”.
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