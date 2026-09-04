Guvernul face lobby la Bruxelles pentru legea care îl poate salva pe Dominic Fritz. Comisia Europeană cere explicații României

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 07:16

În loc să aștepte evaluarea oficială programată pentru luna octombrie, Guvernul admite că a deschis deja negocierile la Bruxelles pe tema controversatei legi a integrității, cea care ar putea lăsa Timișoara fără primarul Dominic Fritz.

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