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Politica· 2 min citire
Guvernul face lobby la Bruxelles pentru legea care îl poate salva pe Dominic Fritz. Comisia Europeană cere explicații României
În loc să aștepte evaluarea oficială programată pentru luna octombrie, Guvernul admite că a deschis deja negocierile la Bruxelles pe tema controversatei legi a integrității, cea care ar putea lăsa Timișoara fără primarul Dominic Fritz.
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