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Politica· 2 min citire

Guvernul face lobby la Bruxelles pentru legea care îl poate salva pe Dominic Fritz. Comisia Europeană cere explicații României

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 07:16

În loc să aștepte evaluarea oficială programată pentru luna octombrie, Guvernul admite că a deschis deja negocierile la Bruxelles pe tema controversatei legi a integrității, cea care ar putea lăsa Timișoara fără primarul Dominic Fritz.

Potrivit Executivului, premierul demis Ilie Bolojan și ministrul de Externe, Oana Țoiu, au discutat cu comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, și cu directori de specialitate din Comisia Europeană, într-o mișcare care ridică semne de întrebare privind graba cu care Puterea încearcă să gestioneze un dosar extrem de sensibil.

Bruxelles-ul cere răspunsuri, nu promisiuni

Între timp, Comisia Europeană nu pare dispusă să accepte explicații vagi. Printr-o scrisoare oficială, Bruxelles-ul cere României să spună clar cum va aplica retroactiv legea ANI, câți demnitari vor fi afectați și dacă există posibilități reale de contestare a deciziilor.

Autoritățile române au doar 14 zile pentru a furniza toate aceste clarificări, semn că presiunea vine acum dinspre instituțiile europene, nu doar din politica internă.

Miza: sute de milioane de euro din PNRR

Dosarul nu este doar unul politic. Discuțiile au loc chiar înainte ca România să trimită cererea de plată numărul șase din PNRR, la finalul lunii septembrie.

Ursula von der Leyen: legea va fi analizată în detaliu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că instituția va analiza în detaliu legea înainte de a lua o decizie.

Până atunci, Executivul român încearcă să convingă Bruxelles-ul că legislația poate trece testul european, în timp ce Comisia cere dovezi concrete despre modul în care aceasta va fi aplicată și dacă respectă principiile statului de drept.

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