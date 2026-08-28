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Extern· 2 min citire
Cutremur cu magnitudinea 6 în Golful Aden, între Somalia și Yemen
Cutremur
Un cutremur cu magnitudinea de 6 s-a produs vineri dimineață în Golful Aden, între Somalia și Yemen, a anunțat U.S. Geological Survey (USGS).
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