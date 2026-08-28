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Cutremur cu magnitudinea 6 în Golful Aden, între Somalia și Yemen

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 08:47

Un cutremur cu magnitudinea de 6 s-a produs vineri dimineață în Golful Aden, între Somalia și Yemen, a anunțat U.S. Geological Survey (USGS).

Seismul s-a produs la o adâncime mică, de doar 10 kilometri, la ora locală 00:07 (21:07 GMT, joi), la aproximativ 145 de kilometri de coastele somaleze. Potrivit USGS, epicentrul a fost localizat la nord de orașul Caluula, aflat în extremitatea nord-estică a Somaliei, în apropierea gurii Golfului Aden.

O regiune neobișnuită pentru seisme de această magnitudine

Cutremurele cu magnitudinea de peste 6 grade sunt rare în zona Somaliei și a Golfului Aden, o regiune situată la limita mai multor plăci tectonice, dar unde activitatea seismică de această intensitate nu este frecventă. Din cauza adâncimii mici la care s-a produs, seismul a fost resimțit puternic în zonă, inclusiv, potrivit unor relatări, pe teritoriul Yemenului, aflat de cealaltă parte a golfului.

Nu au fost raportate victime sau pagube

Până la acest moment, nu au fost confirmate victime sau pagube materiale în urma cutremurului. Autoritățile locale nu au emis deocamdată un bilanț oficial, iar informațiile disponibile provin exclusiv din datele publicate de USGS, instituția americană care monitorizează activitatea seismică la nivel global.

Zona Golfului Aden, aflată între Cornul Africii și Peninsula Arabică, este cunoscută pentru activitatea tectonică generată de mișcarea plăcilor African, Arabică și Somaleză, dar seismele de magnitudine mare rămân, până acum, un fenomen rar înregistrat în această parte a lumii.

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