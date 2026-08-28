Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Noapte de foc la Kiev. Rușii au lansat un atac masiv asupra capitalei Ucrainei. Oamenii s-au refugiat în metrou
FOTO: Nexta
Publicat28 aug. 2026, 07:30
Actualizat28 aug. 2026, 07:31
Kievul a fost vizat, în noaptea de joi spre vineri, de un nou atac rusesc cu drone, în urma căruia șase persoane au fost rănite, printre care o mamă și copilul acesteia. Mai multe blocuri de locuințe, depozite de marfă și o instituție de învățământ au fost cuprinse de flăcări, în timp ce oamenii s-au refugiat în stațiile de metrou pentru a se adăposti din calea dronelor.
Citește și
- 09:13Inundații în Nepal: bilanțul victimelor a ajuns la 469 de morți, sute de persoane rămân dispărute
- 08:47Cutremur cu magnitudinea 6 în Golful Aden, între Somalia și Yemen
- 08:38Frații Tate rămân în arest în Miami, după ce judecătoarea a amânat decizia privind cauțiunea
- 00:00O nouă țară ar putea apărea pe harta lumii. Votul care schimbă soarta unui teritoriu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News