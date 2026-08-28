Frații Tate rămân în arest în Miami, după ce judecătoarea a amânat decizia privind cauțiunea

Frații Andrew și Tristan Tate vor rămâne în arest în Miami, după ce judecătoarea federală Lauren Louis nu a soluționat joi cererea lor de eliberare pe cauțiune, în timp ce avansează procesul de extrădare solicitat de Regatul Unit pentru acuzații de trafic de persoane, printre altele, notează agenția EFE.
Audierea, care s-a prelungit timp de aproximativ opt ore, s-a încheiat fără ca magistrata Lauren Louis să anunțe o decizie privind eliberarea celor doi „influenceri”, care sunt închiși într-un centru de detenție federal din Miami din data de 18 iulie. Deocamdată nu există o dată fixată nici pentru o nouă audiere privind extrădarea.
Regatul Unit are termen până pe 16 septembrie pentru a trimite instanței din Florida documentația care îi susține cererea de extrădare. Frații, care dețin dublă cetățenie, britanică și americană, sunt căutați de justiția britanică pentru a răspunde în fața a aproape 60 de acuzații legate de viol, trafic de persoane, exploatare sexuală și infracțiuni legate de pornografie, fapte care ar fi fost comise, potrivit anchetatorilor britanici, în perioada 2010-2017.
Ce cer avocații fraților Tate
Andrew și Tristan Tate, cunoscuți pentru prezența lor în „manosferă” sau „machosferă”, au cerut să fie lăsați în libertate în timp ce procesul de extrădare avansează, iar avocații lor au contestat condițiile de detenție. Apărarea celor doi frați susține că aceștia sunt nevinovați și că acuzațiile aduse ar avea, în opinia lor, o motivație politică, fiind descrise drept o încercare de a le limita libertatea de exprimare.
Zeci de susținători, adunați în fața tribunalului
În timpul audierii, în jur de 30 de protestatari s-au adunat în fața tribunalului în sprijinul fraților Tate, unii dintre ei având pancarte și mesaje în favoarea eliberării lor. Prezența susținătorilor confirmă vizibilitatea publică de care se bucură cei doi frați, cunoscuți pe rețelele sociale, în paralel cu procedurile judiciare care le vizează viitorul juridic pe termen scurt.
Procesul de extrădare rămâne, pentru moment, în fază incertă: nici eliberarea pe cauțiune, nici o nouă audiere pe acest subiect nu au un termen stabilit, iar soarta celor doi frați depinde acum de documentația pe care autoritățile britanice urmează să o transmită instanței din Florida până la jumătatea lunii septembrie.