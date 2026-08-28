Frații Tate rămân în arest în Miami, după ce judecătoarea a amânat decizia privind cauțiunea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 08:38

Frații Andrew și Tristan Tate vor rămâne în arest în Miami, după ce judecătoarea federală Lauren Louis nu a soluționat joi cererea lor de eliberare pe cauțiune, în timp ce avansează procesul de extrădare solicitat de Regatul Unit pentru acuzații de trafic de persoane, printre altele, notează agenția EFE.

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