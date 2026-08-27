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Maşină aruncată în aer la Sankt Petersburg. Un militar rus de rang înalt a fost ucis

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 18:49

Autorităţile ruse au anunţat joi că o persoană a murit în urma exploziei unei maşini la Sankt Petersburg, victima fiind identificată de presa locală drept un ofiţer al armatei. Incidentul are loc pe fondul unei serii de asasinate care au vizat responsabili militari ruşi de la începutul războiului din Ucraina, relatează AFP.

Soţia locotenent-colonelului a fost rănită

Comitetul local de anchetă a deschis „o procedură penală în urma incendiului unui vehicul în districtul Puşkin, care a făcut două victime: una a decedat, cealaltă a fost internată în spital”, a precizat într-un comunicat acest organism însărcinat cu anchetele importante.

Persoana decedată este un locotenent-colonel al armatei ruse care servea în forţele de apărare antiaeriană, potrivit Fontanka, un canal media cu sediul în Sankt Petersburg. Soţia sa, care se afla alături de el în maşină, a fost rănită, potrivit aceleiaşi surse.

Un dispozitiv exploziv a fost detonat la mijlocul dimineţii, în timp ce cuplul pleca de acasă, a precizat Fontanka, citând martori. Într-o fotografie publicată de acest post media, pe care AFP a localizat-o în faţa unui magazin din suburbia sudică a oraşului Sankt Petersburg, se pot vedea persoane în jurul unei maşini negre grav avariate, cu resturi împrăştiate pe şosea.

Kievul nu a comentat deocamdată incidentul

De la începutul ofensivei ruseşti la scară largă împotriva Ucrainei, în februarie 2022, mai mulţi generali ruşi, oficiali locali şi personalităţi publice care susţineau conflictul au fost ucişi pe teritoriul rus sau în Ucraina ocupată. Aceste asasinate, comise cu bombe sau arme de foc, au fost uneori revendicate de Kiev.

Ucraina nu a făcut până în prezent niciun comentariu cu privire la explozia din Sankt Petersburg.

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