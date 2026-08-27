Maşină aruncată în aer la Sankt Petersburg. Un militar rus de rang înalt a fost ucis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 18:49

Autorităţile ruse au anunţat joi că o persoană a murit în urma exploziei unei maşini la Sankt Petersburg, victima fiind identificată de presa locală drept un ofiţer al armatei. Incidentul are loc pe fondul unei serii de asasinate care au vizat responsabili militari ruşi de la începutul războiului din Ucraina, relatează AFP.

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