Armata israeliană ridică nivelul de alertă, în contextul tensiunilor din Cisiordania și al sărbătorilor evreiești din septembrie

Publicat 27 aug. 2026, 14:44 Actualizat 27 aug. 2026, 14:45

Șeful statului-major al armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, a anunțat joi că a ordonat ridicarea nivelului de alertă din cauza tensiunilor în creștere din Cisiordania ocupată și a apropierii sărbătorilor evreiești din septembrie, transmite agenția France Presse (AFP).

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