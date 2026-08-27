Armata israeliană ridică nivelul de alertă, în contextul tensiunilor din Cisiordania și al sărbătorilor evreiești din septembrie

Șeful statului-major al armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, a anunțat joi că a ordonat ridicarea nivelului de alertă din cauza tensiunilor în creștere din Cisiordania ocupată și a apropierii sărbătorilor evreiești din septembrie, transmite agenția France Presse (AFP).
Ce a declarat generalul Eyal Zamir
„Pregătim planuri de operațiuni pe toate fronturile, din Iran în Liban și până în Gaza și ne aflăm în stare de alertă ridicată în fața unui risc de escaladare pe mai multe fronturi”, a declarat comandantul la o ședință operațională cu statul-major.
Armata israeliană a fost nevoită să își sporească efectivele desfășurate în numeroase puncte tensionate din Cisiordania, unde coloniștii evrei se confruntă cu palestinienii.
Doctrina de securitate a lui Netanyahu și moștenirea atacului din 7 octombrie
Starea de alertă corespunde doctrinei de securitate susținute de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care impune prezența forțelor armate în zonele „de securitate” de la frontierele Israelului cu Libanul, Siria și Fâșia Gaza. Liderii politici și comandanții militari israelieni consideră că este vorba despre o necesitate absolută în urma lecțiilor învățate din atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat riposta Israelului și războiul din Gaza.
Roș Hașana, un moment sensibil din punct de vedere al securității
La jumătatea lui septembrie, evreii sărbătoresc Roș Hașana, Anul Nou după calendarul ebraic — un interval pe care autoritățile militare israeliene îl consideră cu risc ridicat de incidente, motiv suplimentar pentru decizia de a spori nivelul de pregătire operațională.
Presiuni bugetare asupra armatei, pe fondul stării de alertă permanente
Generalul Zamir a avertizat și despre presiunile financiare cu care se confruntă instituția militară: „în timp ce Tsahal (armata israeliană — n.red.) și soldații săi sunt sub tensiune pe toate fronturile, trebuie să facem față unei vistierii goale”. Bugetul apărării, dublat de la începutul conflictului din Cisiordania, este negociat strâns între Ministerul Apărării și cel al Finanțelor.
Situația din Cisiordania, o zonă tot mai tensionată
În Cisiordania, ocupată de Israel din 1967, trăiesc în prezent, în colonii, peste 500.000 de evrei, înconjurați de trei milioane de palestinieni, pe care coloniștii îi atacă frecvent în ultima vreme, potrivit relatărilor citate de AFP.