Rusia expulzează un diplomat român de la Moscova. MAE confirmă măsura de reciprocitate

Rusia a decis joi să declare persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova, măsura fiind prezentată de Ministerul rus de Externe drept o reacție la expulzarea anterioară a unui diplomat rus de la București. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București care a precizat că este vorba despre o măsură de reciprocitate.
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat joi că un angajat al Ambasadei României la Moscova a fost declarat persona non grata.
Potrivit agenției de presă ruse Interfax, însărcinata cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată pe 27 august la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului rus de Externe.
„Pe 27 august, însărcinata cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Ei i s-a înmânat o notă din partea ministerului prin care se comunică că un angajat al Ambasadei României la Moscova a fost declarat persona non grata”, a transmis Ministerul rus de Externe.
Diplomația rusă a susținut că decizia reprezintă un răspuns la o măsură luată anterior de autoritățile române.
„Această măsură reprezintă un răspuns la decizia anterioară nefondată a părții române de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la București”, a precizat Ministerul rus de Externe.
Liliana Burda a fost convocată la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și miercuri.
Care este poziția MAE de la București?
MAE român a confirmat, joi, că Rusia a decis expulzarea unui membru al personalului Ambasadei României la Moscova.
„Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române, la 27 iulie 2026, privind declararea ca inacceptabil a unui membru al Ambasadei Federației Ruse la București”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.
Instituția a explicat și motivul pentru care România a decis anterior expulzarea diplomatului rus.
„Reamintim că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, au precizat oficialii români.
România și-a rechemat ambasadorul de la Moscova
Decizia Bucureștiului de a declara persona non grata un membru al Ambasadei Rusiei la București a fost luată pe 27 iulie 2026. În aceeași zi, România a decis să-și cheme ambasadorul de la Moscova, Cristian Istrate, pentru consultări.
Ulterior, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României.
„Acuzaţiile românilor sunt nefondate, pretenţiile sunt nejustificate. Aceste acţiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”, adeclarat Maria Zaharova pe 28 iulie.
Expulzarea diplomatului român anunțată pe 27 august reprezintă, potrivit ambelor ministere de externe, o măsură de reciprocitate în contextul deteriorării relațiilor diplomatice dintre București și Moscova.