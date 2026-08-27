Rusia expulzează un diplomat român de la Moscova. MAE confirmă măsura de reciprocitate

Publicat 27 aug. 2026, 12:25 Actualizat 27 aug. 2026, 12:29

Rusia a decis joi să declare persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova, măsura fiind prezentată de Ministerul rus de Externe drept o reacție la expulzarea anterioară a unui diplomat rus de la București. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București care a precizat că este vorba despre o măsură de reciprocitate.

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