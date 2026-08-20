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Social· 1 min citire
Alertă majoră și mobilizare în patru județe, după descoperirea unui focar de variolă ovină și caprină în Brăila
Turma de capre și oi
Un focar de variolă ovină și caprină a fost confirmat în localitatea Măxineni, județul Brăila, iar autoritățile au ridicat nivelul de alertă sanitar‑veterinară. Pentru a limita răspândirea, ANSVSA a mobilizat o echipă mixtă de 50 de experți veterinari, inclusiv directori DSV din patru județe, .
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