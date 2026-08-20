Alertă majoră și mobilizare în patru județe, după descoperirea unui focar de variolă ovină și caprină în Brăila

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 13:43

Un focar de variolă ovină și caprină a fost confirmat în localitatea Măxineni, județul Brăila, iar autoritățile au ridicat nivelul de alertă sanitar‑veterinară. Pentru a limita răspândirea, ANSVSA a mobilizat o echipă mixtă de 50 de experți veterinari, inclusiv directori DSV din patru județe, .

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