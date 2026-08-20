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Alertă majoră și mobilizare în patru județe, după descoperirea unui focar de variolă ovină și caprină în Brăila

Turma de capre și oi

Turma de capre și oi

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 13:43

Un focar de variolă ovină și caprină a fost confirmat în localitatea Măxineni, județul Brăila, iar autoritățile au ridicat nivelul de alertă sanitar‑veterinară. Pentru a limita răspândirea, ANSVSA a mobilizat o echipă mixtă de 50 de experți veterinari, inclusiv directori DSV din patru județe, .

Virusul a fost depistat la 1.562 de ovine, iar suspiciunea a pornit de la sesizările crescătorilor care au observat semne clinice compatibile cu boala, potrivit Realitatea Plus

Veterinariifac verificări în teren și controlează mișcările de animale. Instituția transmite că intervenția rapidă este esențială pentru protejarea efectivelor sănătoase și pentru evitarea extinderii focarului.

Probele prelevate de la animalele suspecte au fost analizate la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București, unde laboratorul a confirmat prezența virusului. Printre simptomele observate se numără secreții oculare și nazale, noduli cutanați și leziuni specifice acestei boli extrem de contagioase.

ANSVSA a impus măsuri restrictive temporare privind circulația ovinelor și caprinelor, precum și a produselor de origine animală din zonele afectate. Controalele sunt intensificate în Brăila și în județele vecine, pentru a preveni mișcările ilegale de animale — una dintre principalele căi de propagare a bolilor infectocontagioase.

Variola ovină și caprină necesită intervenție rapidă și coordonată, iar autoritățile spun că majoritatea crescătorilor cooperează și respectă regulile impuse.

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