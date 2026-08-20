Anunț-șoc făcut de polițistul Marian Godină: „Începe un drum nou”

Publicat 20 aug. 2026, 11:35 Actualizat 20 aug. 2026, 11:57

Polițistul Marian Godină a anunțat că și-a dat demisia din Poliția Română, după aproape 20 de ani de activitate în sistem. El spune că a ales să înceapă „un drum nou”, pentru a se dedica scrisului, proiectelor personale și familiei.

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