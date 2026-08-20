Anunț-șoc făcut de polițistul Marian Godină: „Începe un drum nou”

Polițistul Marian Godină a anunțat că și-a dat demisia din Poliția Română, după aproape 20 de ani de activitate în sistem. El spune că a ales să înceapă „un drum nou”, pentru a se dedica scrisului, proiectelor personale și familiei.
Marian Godină, cunoscut publicului atât pentru activitatea sa din Poliția Română, cât și pentru cărțile și mesajele publicate în mediul online, a anunțat că și-a depus demisia din instituție, după aproape două decenii în uniformă.
Marian Godină a demisionat din Poliția Română
Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acesta a rememorat anii petrecuți în poliție și experiențele care, spune el, l-au format atât profesional, cât și personal. Godină a absolvit, în urmă cu 202020 de ani, Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina.
„În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi”, a transmis Marian Godină.
„Experiențe cât pentru zece vieți” în uniforma de polițist
Fostul polițist le-a mulțumit colegilor, oamenilor întâlniți în timpul intervențiilor și a vorbit despre momentele dificile, nopțile nedormite și misiunile din care s-a întors „sănătos și întreg”. Totodată, el a precizat că inclusiv nemulțumirile și dezamăgirile acumulate de-a lungul carierei fac parte din povestea sa.
Godină a explicat că decizia de a părăsi Poliția Română nu a fost una ușoară, mai ales în condițiile în care profesia îi oferea stabilitate financiară și siguranța unei pensii peste aproximativ 14 ani. Cu toate acestea, el a spus că prioritățile sale s-au schimbat după ce a devenit tată.
De ce a renunțat Marian Godină la Poliția Română
„Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”, a scris acesta.
Marian Godină spune că vrea să se concentreze pe scris, să construiască proiecte cu impact și să fie mai prezent în viața copiilor săi. „Și vreau asta acum, nu peste zece ani”, a subliniat el.
„După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire”, a anunțat Marian Godină.
El a precizat că, deși urmează un nou capitol al vieții sale, va rămâne mereu atașat de profesia pe care a exercitat-o: „Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist.”